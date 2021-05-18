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futebol

Palmeiras jogará três vezes na semana pela última vez

Verdão tem feito três jogos por semana desde a volta da paralisação do Paulistão...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 14:30
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras entra em campo na terça-feira (18) diante do Defensa y Justicia no Allianz Parque pela Libertadores e inicia sua última semana atuando em três partidas no curto período.
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A sequência teve início na Supercopa do Brasil no dia 11 de abril e englobou jogos atrasados por conta da paralisação do Paulistão, além das datas já previstas para o próprio estadual e para a Libertadores. Após o segundo jogo da final do Paulista contra o São Paulo no domingo (23), o calendário voltará a ter apenas dois jogos por semana, se dividindo entre Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.
>> Veja a tabela completa da LibertadoresNo período de pouco mais do que um mês, o Verdão fez 16 jogos, somando dez vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 66% de aproveitamento. O clube garantiu o primeiro lugar na fase de grupos da Libertadores e chegou à final do Campeonato Paulista mesmo poupando seus principais titulares durante toda a primeira fase.
O duelo entre Palmeiras e Defensa y Justicia acontece na terça-feira, às 19h15 (horário oficial de Brasília), no Allianz Parque e, já classificado, o Verdão deve escalar uma equipe alternativa visando o Choque-Rei pelo jogo de ida da final do Paulistão, marcado para às 22h da quinta-feira, também na arena alviverde.

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