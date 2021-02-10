Palmeiras jogará amistoso contra equipe boliviana em Atibaia

Crédito: Divulgação/Always Ready

Em pré-temporada na cidade de Atibaia, interior do estado de São Paulo, a equipe boliviana Always Ready anunciou em suas redes sociais que marcou amistosos contra seis clubes do futebol paulista, entre eles o Palmeiras. Além do Verdão, Corinthians, Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Atibaia completam a lista.

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Ainda sem todas as datas oficializadas, o confronto diante do Palmeiras está agendado para quinta-feira (18), um dia após o confronto diante do Coritiba, pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro, e consequentemente um dia antes do clássico contra o São Paulo.Sem se pronunciar sobre o confronto, a equipe do Palmeiras deve utilizar apenas garotos das categorias de base na partida.