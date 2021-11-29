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futebol

Palmeiras já sabe quem vai enfrentar no Mundial de Clubes; veja o chaveamento até a decisão!

Clube paulista poderá ter, de novo, um mexicano como adversário na semifinal; Chelsea fica com caminho teoricamente mais fácil...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 13:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 13:52
Na última edição do Mundial, em Doha, no Qatar, o Verdão caiu na semifinal para um time mexicano, o Tigres. Na disputa de terceiro e quarto, a equipe perdeu justamente para o Al Ahly, nos pênaltis.O Chelsea se classificou para o torneio pois é o campeão da Champions League, o Al Hilal da Champions da Ásia, o Al Ahly da Champions da África, o Monterrey da Champions da Concacaf, o Auckland City é o representante nomeado pela Oceania e o Al Jazira é o campeão da liga dos Emirados, portanto o representante do país-sede.
Crédito: TaçadoMundialdeClubes(Foto:GIUSEPPECACACE/AFP

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