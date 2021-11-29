Palmeiras já sabe quem vai enfrentar no Mundial de Clubes; veja o chaveamento até a decisão!

Na última edição do Mundial, em Doha, no Qatar, o Verdão caiu na semifinal para um time mexicano, o Tigres. Na disputa de terceiro e quarto, a equipe perdeu justamente para o Al Ahly, nos pênaltis.O Chelsea se classificou para o torneio pois é o campeão da Champions League, o Al Hilal da Champions da Ásia, o Al Ahly da Champions da África, o Monterrey da Champions da Concacaf, o Auckland City é o representante nomeado pela Oceania e o Al Jazira é o campeão da liga dos Emirados, portanto o representante do país-sede.