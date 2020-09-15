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futebol

Palmeiras irá sem Patrick, Lucas Lima e Luiz Adriano contra o Bolívar

Trio titular do Verdão está sem condições de jogo e será poupado da altitude de La Paz; retorno deve ocorrer diante do Grêmio, pelo Brasileirão, em Porto Alegre
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Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 20:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 20:08
Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras
O Palmeiras finalizou, no início de noite desta terça-feira (15), a preparação para encarar o Bolívar, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores 2020.
Diferente da atividade de ontem, Patrick de Paula e Luiz Adriano foram preservados nesta terça, e se juntaram a Lucas Lima como desfalques confirmados para o duelo que marca a reestreia do Verdão na competição sul-americana.
Luxemburgo fez um treino tático onde montou a equipe titular do Palmeiras, além de treinar bolas paradas e cobranças de faltas.O coordenador científico do Palmeiras, Daniel Gonçalves, explicou o motivo de a comissão técnica poupar os três titulares:
- O Núcleo de Saúde e Performance (NSP) faz avaliações constantes para saber os níveis de performance e recuperação dos atletas. O Lucas Lima sofreu um trauma na região do pé e fica fora da partida por veto do departamento médico, diferentemente do Luiz Adriano e do Patrick de Paula. Eles apresentam um congestionamento de jogos nas últimas semanas, uma minutagem elevada, e, junto às avaliações de termografia e CK, entre outros questionários, apresentaram níveis de fadiga muscular elevado. Isso acarretaria em uma possibilidade grande de lesão sabendo das condições climáticas, altitude, gramado pesado e um jogo que exigirá intensidade. Diante das nossas necessidades e dos próximos confrontos, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, optamos, em conjunto Núcleo de Saúde e Performance e comissão técnica, em tirar esses três atletas da partida contra o Bolívar - afirmou Daniel Gonçalves.
Com isso, a provável equipe que deve entrar em campo para defender os 100% de aproveitamento nesta Libertadores é: Weverton, Rocha, Gómez, Luan e Viña; Bruno Henrique, Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Veron); Wesley e Willian.
Bolívar e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30 (horário de Brasília).

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