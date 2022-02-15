Palmeiras inscreve Giovani e Vanderlan na 'lista B' do Paulistão

O Palmeiras deve ter duas novidades entre os relacionados para o duelo com a Ferroviária, nesta quarta-feira, às 19h, pela sétima rodada do Paulistão-2022. Isso porque o clube inscreveu dois novos jogadores na competição: os jovens Giovani e Vanderlan, oriundos das categorias de base e campeões da Copinha.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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GALERIA> Confira a lista de inscritos do Palmeiras para o Campeonato Paulista de 2022

Ambos estavam com a delegação em Abu Dhabi, na disputa do Mundial de Clubes, em que o Verdão terminou como vice-campeão. Eles foram levados pelo técnico Abel Ferreira por conta das ausências de Piquerez e Gabriel Veron, que haviam contraído Covid-19 na véspera da viagem e viraram dúvida para a competição. No fim, somente o lateral-esquerdo acabou sendo liberado.

Como deve poupar alguns titulares para enfrentar a Ferroviária, o treinador português vai precisar encorpar o elenco e solicitou a inscrição de Vanderlan e Giovani, que já haviam disputado o Paulistão-2021 e foram destaques da equipe sub-20 que fecharam a participação palmeirense no Brasileirão-2021. Sem contar, claro, que os dois foram campeões da Copinha neste ano.Ambos foram inscritos na lista B do estadual, que permite a presença de jogadores que tenham nascido até o ano de 2001 e sejam maiores de 16 anos, além disso, precisam ter mais de um ano de clube. Apenas sete jogadores desta lista podem estar em campo juntos. Não há número limite de inscritos. Anteriormente, apenas Renan, Danilo e Veron estavam inclusos nessa lista.

A Lista A do Paulistão, por sua vez, permite a inscrição de 26 nomes, sendo três goleiros de forma obrigatória, até o dia 25 de fevereiro, ou seja, o Verdão tem até lá para incluir dois jogadores que possam reforçar o elenco profissional. Por ora, o clube colocou 24 jogadores nessa lista à disposição de Abel Ferreira.

Confira a lista do Palmeiras para o Paulistão-2022

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e ViniciusLaterais: Mayke, Marcos Rocha, Piquerez, Jorge e Vanderlan (Lista B)Zagueiros: Luan, Gustavo Gómez, Murilo, Kuscevic e Renan (Lista B)Meio-campistas: Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Atuesta, Raphael Veiga, Gabriel Menino, Danilo (Lista B) e JailsonAtacantes: Dudu, Rony, Wesley, Deyverson, Breno Lopes, Gabriel Veron (Lista B), Rafael Navarro e Giovani (Lista B)