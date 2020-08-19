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Palmeiras inicia série longe de casa em busca da primeira vitória no BR

Ainda sem vencer na competição nacional, Alviverde encara o Athletico Paranaense em Curitiba em sequência de três partidas consecutivas distante do Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 08:00

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Mauricio Rummens/Photo Premium/Lancepress!
O Palmeiras ainda não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro. São dois empates e o time comandado por Vanderlei Luxemburgo chega pressionado para o duelo contra o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira (19) às 19h30 na Arena da Baixada.
Este será o primeiro dos três jogos consecutivos que o Verdão fará longe do Allianz Parque. Depois do compromisso em Curitiba o adversário será o Santos, no Morumbi, uma vez que um evento no estádio impossibilitará a disputa do clássico em casa.
Na sexta rodada o rival é o Bahia, dia 29 de agosto, em Salvador. O Palmeiras só volta ao Allianz contra o Internacional, dia 2 de setembro.
São nove jogos longe de casa na atual temporada, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Verdão marcou nove gols como visitante e sofreu quatro.
Para voltar a vencer, o Palmeiras precisará superar a distância do Allianz Parque e o primeiro desafio passa por Curitiba.

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