Palmeiras inicia série longe de casa em busca da primeira vitória no BR

Crédito: Mauricio Rummens/Photo Premium/Lancepress!

O Palmeiras ainda não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro. São dois empates e o time comandado por Vanderlei Luxemburgo chega pressionado para o duelo contra o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira (19) às 19h30 na Arena da Baixada.

Este será o primeiro dos três jogos consecutivos que o Verdão fará longe do Allianz Parque. Depois do compromisso em Curitiba o adversário será o Santos, no Morumbi, uma vez que um evento no estádio impossibilitará a disputa do clássico em casa.

Na sexta rodada o rival é o Bahia, dia 29 de agosto, em Salvador. O Palmeiras só volta ao Allianz contra o Internacional, dia 2 de setembro.

São nove jogos longe de casa na atual temporada, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Verdão marcou nove gols como visitante e sofreu quatro.