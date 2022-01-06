Palmeiras inicia segundo dia de trabalhos de pré-temporada com treino de duas horas

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, em mais de duas horas de atividades no campo e na parte interna do centro de excelência. Com trabalhos físicos e técnicos, Abel Ferreira e sua comissão deram sequência à pré-temporada para 2022. Ainda nesta quinta, a delegação almoça no CT e realiza o segundo período de treinos do dia às 17h.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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De início, os atletas realizaram um circuito funcional e um treino de força e potência na sala de musculação. No gramado, seguiram os trabalhos físicos com tiros de corrida, trotes com condução de bola e troca de passes por meio de um traçado demarcado por estacas. Depois, praticaram enfrentamentos de quatro contra três em exercícios de ataque contra defesa.

- Os jogadores se apresentaram bem, de acordo com as respostas das avaliações médicas e físicas que foram feitas ontem (quarta-feira). Através desses números, conseguimos individualizar e incrementar as cargas dos processos de força neuromuscular e resistência, tudo integrado aos treinos com bola. O que ajudou é que a partir do 15º dia de férias todos começaram atividades que já conseguimos monitorar, mesmo à distância - relatou o preparador físico Marco Aurélio Schiavo, em entrevista para a TV do clube.Por conta dessa preparação dos jogadores já durante o período de férias, foi possível iniciar os treinamentos de força e os trabalhos técnicos com bola, o que acelera o processo de treinos de pré-temporada. Schiavo elogiou a maneira como os atletas se reapresentaram na última quarta-feira na Academia.

- Hoje (quarta-feira) começamos a retomada do treinamento de força e conseguimos trazer para o campo e integrar ao trabalho técnico com bola, tentando ao máximo potencializar a condição física dos atletas dentro do trabalho da comissão. Foi bem feliz a apresentação devido ao cuidado que cada um teve, o que pode nos auxiliar a pular etapas e antecipar o pico de performance, monitorando o dia a dia e individualizando as cargas para tirar o melhor de cada um - completou o preparador físico palmeirense.

Os reforços Marcelo Lomba e Eduard Atuesta treinaram com o restante do grupo, assim como no primeiro dia de pré-temporada. Já Rafael Navarro, o terceiro nome dessa lista, segue em quarentena por conta da Covid-19, mesmo caso de Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Todos eles seguem assintomáticos e monitorados diariamente pelos médicos do clube.

O Palmeiras tem estreia marcada no Campeonato Paulista para o dia 23 de janeiro, às 16h, contra o Grêmio Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP, em confronto adiantado da 5ª rodada do estadual.