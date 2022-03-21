Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras inicia preparação para enfrentar Ituano pelas quartas do Campeonato Paulista
futebol

Palmeiras inicia preparação para enfrentar Ituano pelas quartas do Campeonato Paulista

Equipe treinou na Academia menos de 24 horas depois de encarar Bragantino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 13:30

Publicado em 21 de Março de 2022 às 13:30

Menos de 24 horas depois de empatar em 1 a 1 com o Bragantino, no domingo (20), o Palmeiras já iniciou os trabalhos nesta segunda-feira (21), na Academia de Futebol, visando o confronto contra o Ituano pelas quartas de final do Campeonato Paulista, às 21h35 (de Brasília) de quarta-feira (23), no Allianz Parque.Os atletas de linha que atuaram por mais de 45 minutos em Bragança Paulista (SP) fizeram atividades regenerativas no centro de excelência. Os demais realizaram um treino técnico, incluindo os preservados do último confronto – Marcos Rocha, Murilo, Piquerez, Danilo, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony e Zé Rafael, que estava suspenso – e o lateral-direito Mayke, já recuperado de entorse no tornozelo direito.
A comissão técnica portuguesa comandou um trabalho de ataque contra defesa, seguido de jogos em campo reduzido com toques limitados na bola. Ao final, alguns jogadores praticaram finalizações e cobranças de falta.
As ausências foram os convocados por suas seleções para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo: Weverton, na Seleção Brasileira, Gustavo Gómez, na seleção do Paraguai, e Kuscevic, na seleção do Chile. O zagueiro Luan, em recuperação de lesão na coxa esquerda, seguiu seu cronograma com atividades na parte interna do centro de excelência e no campo.
O Verdão, que já estava classificado para as quartas de final havia três rodadas, encerrou a primeira fase do Paulistão com a melhor campanha da história neste atual formato (ou seja, de 12 times separados em quatro grupos): foram 30 pontos conquistados nas suas 12 partidas, com nove vitórias e três empates (17 gols marcados contra três sofridos). O maior número de pontos alcançados por um time neste formato, até então, havia sido de 27.
A equipe alviverde volta a treinar nesta terça-feira (22), às 10h (de Brasília), na Academia de Futebol.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: AbelFerreiraduranteatividadedestasegundadoVerdão,naAcademia(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados