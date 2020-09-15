Palmeiras inicia preparação para a volta da Libertadores na Bolívia

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras iniciou na tarde desta segunda-feira (14), em La Paz, capital da Bolívia, a preparação para enfrentar o Bolívar, na quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Hernando Siles, com mais de 3600 metros de altitude.

Será o primeiro compromisso do Verdão pela Libertadores nesse período pós-paralisação devido à pandemia. A comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo optou por viajar para a Bolívia logo após o empate com o Sport, na noite do último domingo (13). O objetivo é acostumar ao máximo o elenco à altitude de La Paz.O preparador físico Antônio Mello explicou o planejamento do clube para minimizar os efeitos adversos:

– Nós viemos para cá (Bolívia) para recuperar os jogadores que atuaram contra o Sport e viemos com antecedência principalmente para identificar os problemas que a altitude traz e que podem interferir diretamente nas ações de jogo. Primeiramente, um dos empecilhos é a hiperventilação, que é a respiração ofegante, depois vem a rarefação do ar, que traz uma dor de cabeça, uma tontura… isso tudo já foi superado hoje (segunda-feira) no treino.

– Os atletas responderam muito bem e agora estamos fazendo um trabalho específico para os goleiros. A bola em uma distância de 50 a 60 metros toma uma trajetória muito irregular e estamos preparando nossos goleiros para isso. Viemos com finalidades. É um trabalho simples, mas muito eficiente. A ideia é minimizar com confiança e sabedoria os efeitos da altitude e buscar um bom resultado – completou o preparador físico Antônio Mello.

Para ambientar os goleiros às adversidades da altitude boliviana, o restante do elenco treinou finalizações de longa distância, além de uma atividade técnica de troca de passes em campo reduzido.

A boa notícia é o atacante Luiz Adriano, que ficou fora do jogo contra o Sport por dores na coxa, treinou sem qualquer tipo de restrição e não preocupa para o duelo diante do Bolívar.