Palmeiras iguala sequência de Mano Menezes e chega a cinco vitórias seguidas

Crédito: Twitter/Copa do Brasil

Ainda no embalo do 'Cebolismo', o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (5), no Allianz Parque, e, além de garantir a vaga para as quartas de finais da Copa do Brasil, o clube também igualou uma marca que não alcançava desde setembro de 2019.

​Foi com Mano Menezes no comando a última vez que o Verdão teve uma sequência de cinco vitórias seguidas. Com o técnico gaúcho, o Alviverde venceu Goiás, Fluminense, Cruzeiro, Fortaleza e CSA, todos jogos válidos pelo Brasileirão de 2019.​Já nesta temporada, com Luxemburgo, o time não havia conseguido embalar sequer três vitórias seguidas. Com Andrey Lopes, foram quatro vitórias seguidas, diante de Tigre-ARG, Atlético-GO, Red Bull Bragantino e Atlético-MG. Com Abel veio a quinta conquista em sequência.