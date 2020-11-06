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futebol

Palmeiras iguala sequência de Mano Menezes e chega a cinco vitórias seguidas

Verdão ficou mais de um ano sem conseguir engatar tantos triunfos consecutivos...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 09:15

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 09:15

Crédito: Twitter/Copa do Brasil
Ainda no embalo do 'Cebolismo', o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (5), no Allianz Parque, e, além de garantir a vaga para as quartas de finais da Copa do Brasil, o clube também igualou uma marca que não alcançava desde setembro de 2019.
​Foi com Mano Menezes no comando a última vez que o Verdão teve uma sequência de cinco vitórias seguidas. Com o técnico gaúcho, o Alviverde venceu Goiás, Fluminense, Cruzeiro, Fortaleza e CSA, todos jogos válidos pelo Brasileirão de 2019.​Já nesta temporada, com Luxemburgo, o time não havia conseguido embalar sequer três vitórias seguidas. Com Andrey Lopes, foram quatro vitórias seguidas, diante de Tigre-ARG, Atlético-GO, Red Bull Bragantino e Atlético-MG. Com Abel veio a quinta conquista em sequência.
​De comandante novo, o Verdão tenta engatar a sua sexta vitória consecutiva neste próximo domingo (8), quando o clube encara o Vasco, em São Januário, pela 20ª rodada do Brasileirão 2020.

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