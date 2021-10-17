Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras goleia pelo Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17

Ambas as categorias já estavam classificadas e garantidas na primeira colocação dos seus respectivos grupos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2021 às 09:00

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 09:00

Crédito: Fábio Menotti
Na manhã deste sábado (16), as equipes Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras enfrentaram o São José, fora de casa, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, vencendo por 4 a 1, no Sub-15, e por 8 a 1, no Sub-17. Com isso, as equipes do Verdão, já garantidas na segunda fase e com as primeiras colocações asseguradas, melhoraram ainda mais as suas respectivas campanhas.Iniciando o dia com o pé direito, o Palmeiras venceu no Sub-15 pelo placar de 4 a 1, com gols Paulo Souto (2x), Careca e Riquelme. O time segue com 100% de aproveitamento, após nove jogos e nove vitórias. Com 27 pontos, o Alviverde já está garantido na ponta da tabela e apenas aguarda os adversários da segunda fase.
Com o calendário de base reduzido por conta da pandemia, o Paulistão é a grande prioridade da categoria, que deve disputar a Aldeia Cup, no Recife, em dezembro.Os comandados de Rogério Oliveira entraram em campo com Pedro Henrique; Careca, Carlos Eduardo, Felipe Jack e Inácio; Ramon, Paulo Souto e Uberaba; Figueiredo, Riquelme e Marcio Vitor.
Já pelo Sub-17, a vitória por 8 a 1 contou com gols de Allan (3x), Luiz Freitas (2x), Giovani, Jota e Wendell. Com 23 pontos conquistados, com sete vitórias e dois empates, a equipe foca no certame estadual após ser goleado pelo Flamengo na Copa do Brasil Sub-17 e eliminado na semifinal pelo placar agregado de 12 a 6.
Os comandados de Orlando Ribeiro entraram em campo com Zé Henrique; Zuin, Mina, Serafim e Leander; Léo, Jota e Luiz Freitas; Giovani, Allan e Wendell.
O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Paulista no próximo sábado (23) diante do AD Guarulhos, na Academia de Futebol II. A bola rola às 9h (horário de Brasília) para o Sub-15 e às 11h para o Sub-17.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados