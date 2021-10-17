Palmeiras goleia pelo Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17

Crédito: Fábio Menotti

Na manhã deste sábado (16), as equipes Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras enfrentaram o São José, fora de casa, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, vencendo por 4 a 1, no Sub-15, e por 8 a 1, no Sub-17. Com isso, as equipes do Verdão, já garantidas na segunda fase e com as primeiras colocações asseguradas, melhoraram ainda mais as suas respectivas campanhas.Iniciando o dia com o pé direito, o Palmeiras venceu no Sub-15 pelo placar de 4 a 1, com gols Paulo Souto (2x), Careca e Riquelme. O time segue com 100% de aproveitamento, após nove jogos e nove vitórias. Com 27 pontos, o Alviverde já está garantido na ponta da tabela e apenas aguarda os adversários da segunda fase.

Com o calendário de base reduzido por conta da pandemia, o Paulistão é a grande prioridade da categoria, que deve disputar a Aldeia Cup, no Recife, em dezembro.Os comandados de Rogério Oliveira entraram em campo com Pedro Henrique; Careca, Carlos Eduardo, Felipe Jack e Inácio; Ramon, Paulo Souto e Uberaba; Figueiredo, Riquelme e Marcio Vitor.

Já pelo Sub-17, a vitória por 8 a 1 contou com gols de Allan (3x), Luiz Freitas (2x), Giovani, Jota e Wendell. Com 23 pontos conquistados, com sete vitórias e dois empates, a equipe foca no certame estadual após ser goleado pelo Flamengo na Copa do Brasil Sub-17 e eliminado na semifinal pelo placar agregado de 12 a 6.

Os comandados de Orlando Ribeiro entraram em campo com Zé Henrique; Zuin, Mina, Serafim e Leander; Léo, Jota e Luiz Freitas; Giovani, Allan e Wendell.