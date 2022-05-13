Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras finaliza preparação para pegar o Red Bull Bragantino; veja provável time
futebol

Palmeiras finaliza preparação para pegar o Red Bull Bragantino; veja provável time

Verdão treinou na tarde desta sexta-feira pela última vez antes de enfrentar o Massa Bruta pelo Brasileirão. Abel Ferreira ainda deverá ter alguns desfalques para o ataque...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 19:05
O Palmeiras finalizou na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão ainda deve ter alguns desfalques no time titular, mas pode contar com o retorno do zagueiro Luan.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
No campo, após aquecimento, os jogadores alviverdes colocaram em prática uma atividade técnica em dimensões reduzidas com objetivos específicos. Na sequência, os atletas participaram de um recreativo e, por fim, fizeram um trabalho posicional com ênfases táticas.
Apesar da diminuição dos casos de Covid-19 e da flexibilização das medidas de restrição por conta da pandemia, o Verdão ainda não liberou a presença de jornalistas nos treinamentos. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.Pelas imagens fornecidas pelo Alviverde, não foi possível ver Gabriel Veron (ainda em transição física) e Wesley, em recuperação de Covid-19, treinando no campo. Assim como Piquerez, que segue tratamento de lesão na coxa direita. O jovem Giovani, com entorse no tornozelo direito, também parece ter ficado ausente do treinamento do dia.
Quem deve retornar, porém, é Luan, que não atua desde a final do Mundial de Clubes, contra o Chelsea, há três meses. O zagueiro deve ser relacionado para o banco de reservas, uma vez que tem treinado com os companheiros sem restrições após lesão na coxa esquerda.
Dessa forma, um provável Palmeiras deve ser: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.
O Verdão ainda busca sua primeira vitória no Allianz Parque neste Brasileirão. Até aqui, a única vitória do time no campeonato foi em casa, mas na Arena Barueri, no clássico contra o Corinthians. São seis pontos conquistados em cinco jogos e a 13ª posição na tabela.
Diante do Bragantino, o Verdão pode alcançar sua 150ª vitória na história do Allianz. Atualmente, são 231 jogos, com 149 vitórias, 44 empates, 38 derrotas, 437 gols marcados e 181 gols sofridos.
Crédito: PalmeirasencerrouapreparaçãoparaenfrentaroRedBullBragantino(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual
Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados