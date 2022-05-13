Palmeiras finaliza preparação para pegar o Red Bull Bragantino; veja provável time

O Palmeiras finalizou na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão ainda deve ter alguns desfalques no time titular, mas pode contar com o retorno do zagueiro Luan.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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No campo, após aquecimento, os jogadores alviverdes colocaram em prática uma atividade técnica em dimensões reduzidas com objetivos específicos. Na sequência, os atletas participaram de um recreativo e, por fim, fizeram um trabalho posicional com ênfases táticas.

Apesar da diminuição dos casos de Covid-19 e da flexibilização das medidas de restrição por conta da pandemia, o Verdão ainda não liberou a presença de jornalistas nos treinamentos. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.Pelas imagens fornecidas pelo Alviverde, não foi possível ver Gabriel Veron (ainda em transição física) e Wesley, em recuperação de Covid-19, treinando no campo. Assim como Piquerez, que segue tratamento de lesão na coxa direita. O jovem Giovani, com entorse no tornozelo direito, também parece ter ficado ausente do treinamento do dia.

Quem deve retornar, porém, é Luan, que não atua desde a final do Mundial de Clubes, contra o Chelsea, há três meses. O zagueiro deve ser relacionado para o banco de reservas, uma vez que tem treinado com os companheiros sem restrições após lesão na coxa esquerda.

Dessa forma, um provável Palmeiras deve ser: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

O Verdão ainda busca sua primeira vitória no Allianz Parque neste Brasileirão. Até aqui, a única vitória do time no campeonato foi em casa, mas na Arena Barueri, no clássico contra o Corinthians. São seis pontos conquistados em cinco jogos e a 13ª posição na tabela.

Diante do Bragantino, o Verdão pode alcançar sua 150ª vitória na história do Allianz. Atualmente, são 231 jogos, com 149 vitórias, 44 empates, 38 derrotas, 437 gols marcados e 181 gols sofridos.