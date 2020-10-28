Palmeiras finaliza preparação para estreia na Copa do Brasil

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras finalizou na tarde desta quarta-feira (28) a sua preparação para encarar o Red Bull Bragantino, na quinta-feira (29), no Estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela estreia do Verdão na Copa do Brasil 2020, já pelas oitavas de final da competição.

Andrey Lopes comandou um coletivo por cerca de uma hora e posicionou a equipe titular alviverde que entra em campo para iniciar a busca pelo tetracampeonato da competição organizada pela CBF.

Gustavo Gómez será a principal novidade da formação que venceu o Atlético-GO no último final de semana. De resto, Cebola não deve promover mais mudanças na equipe.O provável Palmeiras para encarar o Red Bull Bragantino é: Weverton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

Este será o terceiro duelo entre as duas equipes em 2020. Até aqui, uma vitória para cada lado.