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futebol

Palmeiras finaliza preparação para estreia na Copa do Brasil

Andrey Lopes definiu o time titular que vai encarar o Red Bull Bragantino pela partida de ida das oitavas de final do torneio nacional
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Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 19:08

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 19:08
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras finalizou na tarde desta quarta-feira (28) a sua preparação para encarar o Red Bull Bragantino, na quinta-feira (29), no Estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela estreia do Verdão na Copa do Brasil 2020, já pelas oitavas de final da competição.
Andrey Lopes comandou um coletivo por cerca de uma hora e posicionou a equipe titular alviverde que entra em campo para iniciar a busca pelo tetracampeonato da competição organizada pela CBF.
Gustavo Gómez será a principal novidade da formação que venceu o Atlético-GO no último final de semana. De resto, Cebola não deve promover mais mudanças na equipe.O provável Palmeiras para encarar o Red Bull Bragantino é: Weverton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.
Este será o terceiro duelo entre as duas equipes em 2020. Até aqui, uma vitória para cada lado.
Red Bull Bragantino x Palmeiras começa às 19h (horário de Brasília) e será transmitido pela SporTV (TV por assinatura para todo o Brasil), com narração de Everaldo Marques, comentários de Maurício Noriega (por vídeo) e Ricardinho, Paulo César de Oliveira na Central do Apito e André Hernan nas reportagens.

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