Palmeiras Feminino vive semana decisiva e reformulação no elenco é prevista

Crédito: Divulgação/ Palmeiras

A temporada do futebol feminino acabou no Brasil e o Palmeiras já está executando o planejamento para 2021. A diretoria alviverde prevê uma grande reformulação no elenco e trabalha com parâmetros técnicos, emocionais e físicos para decidir o futuro das atletas. A avaliação foi rigorosa e muitas jogadoras devem deixar o clube até o final do ano.

Praticamente todo o elenco do Palmeiras Feminino tem contrato até o dia 7 de fevereiro de 2021. A exceção é Camilinha, jogadora que pertence ao Orlando Pride (EUA) e tinha vínculo de empréstimo com o Verdão até o dia 22 de dezembro. Sua situação ainda segue indefinida.Bianca, que terminou a temporada como capitã do time, foi a primeira a se despedir do Verdão. Ela chegou ao clube na leva de 2019, após a reconstrução da equipe feminina. A decisão da sua saída foi tomada em comum acordo. A atacante agradeceu a torcida nas redes sociais:

– Hoje me despeço deste ambiente, desse grande time chamado Palmeiras e da super torcida que canta e vibra. Me despeço com a certeza de que choramos, sorrisos e, com todos os erros, acertamos e fomos felizes – disse a ex-capitã alviverde.

A zagueira Stella, outra atleta do grupo que chegou em 2019, também confirmou sua saída nesta quarta-feira (23), em seu Twitter. >> Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação

A diretoria do Palmeiras contou com amplos dados do departamento de análise de desempenho para fazer a avaliação do elenco. A ideia é resolver a situação até o final desta semana.

Além da saída de jogadoras, o Palmeiras monitora o mercado e planeja contratações grandiosas. O clube está com boas perspectivas de reforços, alguns a nível de Seleção Brasileira, apesar do pouco dinheiro para fazer negociações.