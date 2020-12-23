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futebol

Palmeiras Feminino vive semana decisiva e reformulação no elenco é prevista

Elenco das Palestrinas, que chegou na semifinal do Brasileirão e do Paulistão, sofrerá grandes mudanças para 2021. Duas atletas já se despediram
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Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 dez 2020 às 15:15
Crédito: Divulgação/ Palmeiras
A temporada do futebol feminino acabou no Brasil e o Palmeiras já está executando o planejamento para 2021. A diretoria alviverde prevê uma grande reformulação no elenco e trabalha com parâmetros técnicos, emocionais e físicos para decidir o futuro das atletas. A avaliação foi rigorosa e muitas jogadoras devem deixar o clube até o final do ano.
Praticamente todo o elenco do Palmeiras Feminino tem contrato até o dia 7 de fevereiro de 2021. A exceção é Camilinha, jogadora que pertence ao Orlando Pride (EUA) e tinha vínculo de empréstimo com o Verdão até o dia 22 de dezembro. Sua situação ainda segue indefinida.Bianca, que terminou a temporada como capitã do time, foi a primeira a se despedir do Verdão. Ela chegou ao clube na leva de 2019, após a reconstrução da equipe feminina. A decisão da sua saída foi tomada em comum acordo. A atacante agradeceu a torcida nas redes sociais:
– Hoje me despeço deste ambiente, desse grande time chamado Palmeiras e da super torcida que canta e vibra. Me despeço com a certeza de que choramos, sorrisos e, com todos os erros, acertamos e fomos felizes – disse a ex-capitã alviverde.
A zagueira Stella, outra atleta do grupo que chegou em 2019, também confirmou sua saída nesta quarta-feira (23), em seu Twitter. >> Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação
A diretoria do Palmeiras contou com amplos dados do departamento de análise de desempenho para fazer a avaliação do elenco. A ideia é resolver a situação até o final desta semana.
Além da saída de jogadoras, o Palmeiras monitora o mercado e planeja contratações grandiosas. O clube está com boas perspectivas de reforços, alguns a nível de Seleção Brasileira, apesar do pouco dinheiro para fazer negociações.
Na última terça-feira (22), o NOSSO PALESTRA/LANCE! repercutiu a reunião que selou o acordo para mais um ano entre o projeto feminino de futebol do clube com a cidade de Vinhedo. O Palmeiras seguirá usando toda a estrutura do município para 2021.

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