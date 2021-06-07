Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras Feminino quebra recorde e alcança maior sequência invicta de sua história
futebol

Palmeiras Feminino quebra recorde e alcança maior sequência invicta de sua história

Palestrinas atingiram 14 jogos de invencibilidade e não perdem um jogo desde 2020
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 14:30

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 14:30

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Reativado em 2019, devido à obrigatoriedade imposta por Conmebol e CBF para a disputa de seus campeonatos, o Palmeiras Feminino vive em 2021 seu ano mais promissor. O time, repleto de grandes nomes da categoria, como Bia Zaneratto e Julia Bianchi, já está classificado para as quartas de final do Brasileiro, e ainda com chances de assumir o primeiro lugar até o fim da fase de grupos.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Com o bom momento vivido dentro das quatro linhas, as comandadas do técnico Ricardo Belli alcançaram neste domingo, com o empate em 1 a 1 no Choque-Rainha, uma sequência invicta de 14 partidas, a maior da história do time.A sequência sem derrotas do Palmeiras Feminino começou no fim da última temporada, após um empate em 2 a 2 com o Corinthians. Além deste jogo, as Palestrinas somam 10 vitórias e três empates na atual temporada, o que supera os números do começo da temporada 2019, quando tiveram 13 jogos de invencibilidade entre 27 de março e 22 de maio, enquanto disputavam, simultaneamente, o Paulista Feminino e o Brasileiro Feminino A2.
Faltando apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos do Brasileiro Feminino, o Palmeiras tem chance de aumentar os números desta sequência, já que os próximos adversários do Verdão, Napoli-SC e Minas Brasília-DF, brigam na parte de baixo da tabela.
As Palestrinas voltam a campo no próximo dia 20, para encarar a equipe catarinense em casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados