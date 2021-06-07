Palmeiras Feminino quebra recorde e alcança maior sequência invicta de sua história

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Reativado em 2019, devido à obrigatoriedade imposta por Conmebol e CBF para a disputa de seus campeonatos, o Palmeiras Feminino vive em 2021 seu ano mais promissor. O time, repleto de grandes nomes da categoria, como Bia Zaneratto e Julia Bianchi, já está classificado para as quartas de final do Brasileiro, e ainda com chances de assumir o primeiro lugar até o fim da fase de grupos.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

Com o bom momento vivido dentro das quatro linhas, as comandadas do técnico Ricardo Belli alcançaram neste domingo, com o empate em 1 a 1 no Choque-Rainha, uma sequência invicta de 14 partidas, a maior da história do time.A sequência sem derrotas do Palmeiras Feminino começou no fim da última temporada, após um empate em 2 a 2 com o Corinthians. Além deste jogo, as Palestrinas somam 10 vitórias e três empates na atual temporada, o que supera os números do começo da temporada 2019, quando tiveram 13 jogos de invencibilidade entre 27 de março e 22 de maio, enquanto disputavam, simultaneamente, o Paulista Feminino e o Brasileiro Feminino A2.

Faltando apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos do Brasileiro Feminino, o Palmeiras tem chance de aumentar os números desta sequência, já que os próximos adversários do Verdão, Napoli-SC e Minas Brasília-DF, brigam na parte de baixo da tabela.