Palmeiras Feminino anuncia a contratação da atacante Maria Alves, ex-Juventus

O Palmeiras anunciou na tarde desta segunda-feira (24) a contratação da atacante Maria Alves, de 27 anos, que chega para reforçar o time feminino para a temporada 2021. A atleta retorna ao Brasil após uma passagem vitoriosa pela Itália, onde defendeu a Juventus, campeã da última edição da Liga Italiana.

– É um momento muito especial na minha carreira, estou muito feliz em estar de volta ao Brasil, ainda mais para defender as cores de uma equipe tão importante e tradicional. O Palmeiras vem fazendo um belo projeto no futebol feminino e estou muito feliz em fazer parte desse grupo. As expectativas são as melhores, mal posso esperar para estar em campo e ajudar o time como for possível – afirmou a mais nova integrante das Palestrinas.Maria Alves estreou como jogadora do Vitória, da Bahia, em 2012, dando sequência à carreira no Vitória das Tabocas-PE (2013/2015), Centro Olímpico-SP (2013), São José-SP (2014), Santos-SP (2015 a 2019), Juventus-ITA (2019 a 2021), e agora chega ao Palmeiras.