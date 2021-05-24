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futebol

Palmeiras Feminino anuncia a contratação da atacante Maria Alves, ex-Juventus

A atleta de 27 anos é a 14ª contratação do Verdão para a temporada de 2021
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LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 17:35

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 17:35

Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras anunciou na tarde desta segunda-feira (24) a contratação da atacante Maria Alves, de 27 anos, que chega para reforçar o time feminino para a temporada 2021. A atleta retorna ao Brasil após uma passagem vitoriosa pela Itália, onde defendeu a Juventus, campeã da última edição da Liga Italiana.
>> ATUAÇÕES: Palmeiras vai mal, só cria uma chance e perde decisão do Paulista>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Conhecida por sua velocidade e assistências dentro de campo, a atleta é a 14ª contração do time alviverde para a temporada de 2021.
– É um momento muito especial na minha carreira, estou muito feliz em estar de volta ao Brasil, ainda mais para defender as cores de uma equipe tão importante e tradicional. O Palmeiras vem fazendo um belo projeto no futebol feminino e estou muito feliz em fazer parte desse grupo. As expectativas são as melhores, mal posso esperar para estar em campo e ajudar o time como for possível – afirmou a mais nova integrante das Palestrinas.Maria Alves estreou como jogadora do Vitória, da Bahia, em 2012, dando sequência à carreira no Vitória das Tabocas-PE (2013/2015), Centro Olímpico-SP (2013), São José-SP (2014), Santos-SP (2015 a 2019), Juventus-ITA (2019 a 2021), e agora chega ao Palmeiras.
Ficha técnica
Nome: Maria Aparecida Souza AlvesData de nascimento: 07/07/1993 (27 anos)Naturalidade: Corrente (PI)Posição: meio-campista | atacanteClubes: Vitória (2012), Vitória das Tabocas-PE (2013/2015 ), Centro Olímpico-SP (2013), São José (2014), Santos (2015 a 2019) e Juventus-ITA (2019 a 2021).Títulos: Campeonato Brasileiro Feminino (2013 e 2017), Yongchuan International Tournament (2017), Campeonato Paulista (2018), Liga Italiana Feminina (2019/2020 e 2020/2021) e Supertaça Italiana (2020/2021).

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