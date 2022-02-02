Palmeiras fecha parceria e viaja para Abu Dhabi com mala personalizada

A delegação do Palmeiras embarcou nesta quarta-feira para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, de mala nova. O produto personalizado é fruto da parceria firmada entre o clube e a empresa Kameleon Bags.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Com a opção de customizá-la com nome, iniciais ou um número à escolha, a mala de bordo oficial do Verdão tem as dimensões perfeitas para quaisquer viagens, pois estão dentro dos padrões exigidos pelas companhias aéreas. A parte interna tem um amplo compartimento, com bolsos laterais com zíperes e separador de rede com dois departamentos, além de ser totalmente forrada contendo cintas elásticas para melhor fixação das suas roupas.

O exterior do produto conta com uma personalização exclusiva, estampada com a máxima qualidade, e possui também alça na parte superior, carrinho ergonômico com botão liberador, quatro rodas com giro 360 graus e cadeado TSA integrado ao corpo da mala proporcionando um fechamento em zíper seguro e resistente.

Além da mala de bordo, a coleção conta com mochila e shoulder bag de tamanhos diferentes. As novidades fazem parte do projeto ‘Por Um Futuro Mais Verde’ do clube, uma vez que os produtos são feitos com material 100% reciclável, sobretudo garrafas recolhidas do meio ambiente. Na compra da mala, por exemplo, o torcedor contribui para retirar 48 garrafinhas PET de 500ml ou 32 garrafas PET de 2L do planeta, diminuindo a poluição, cuidando da natureza e garantindo um futuro melhor para o mundo.

A parceira do Verdão lançou ainda uma linha em alusão ao título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior, outra em homenagem ao tricampeonato da Libertadores e uma edição especial da busca pelo bicampeonato mundial, com motivos referentes à cidade de Abu Dhabi.