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futebol

Palmeiras faz três mudanças na lista de inscritos na Libertadores

Verdão enfrenta o Libertad, nesta terça-feira, no Paraguai, com três novos atletas disponíveis na competição...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 09:00

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 09:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras fez três trocas na lista de jogadores inscritos para as quartas de finais da Copa Libertadores, contra o Libertad, do Paraguai. Podendo inscrever até 50 atletas, a equipe já havia realizado outras cinco mudanças nas oitavas de finais.
Confira a tabela da Libertadores
O Palmeiras fez três trocas na lista de jogadores inscritos para as quartas de finais da Copa Libertadores, contra o Libertad, do Paraguai. Podendo inscrever até 50 atletas, a equipe já havia realizado outras cinco mudanças nas oitavas de finais.Relacionado pela primeira vez na equipe profissional no clássico diante do Santos, Ramon Rocha já estava inscrito na Libertadores desde a fase de grupos, no entanto, foi cortado nas oitavas e agora retorna ao seu posto. Já Pedro e Robinho debutam na lista e vivem a expectativa de em breve ganhar minutos com Abel Ferreira. Ambos atletas de velocidade, os dois ponteiros vêm se destacando na equipe sub-20 durante a temporada.
O primeiro confronto contra o Libertad será nesta terça feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, enquanto o segundo está marcado para 15 de dezembro, no mesmo horário, no Allianz Parque.

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