Palmeiras faz três mudanças na lista de inscritos na Libertadores

O Palmeiras fez três trocas na lista de jogadores inscritos para as quartas de finais da Copa Libertadores, contra o Libertad, do Paraguai. Podendo inscrever até 50 atletas, a equipe já havia realizado outras cinco mudanças nas oitavas de finais.

O Palmeiras fez três trocas na lista de jogadores inscritos para as quartas de finais da Copa Libertadores, contra o Libertad, do Paraguai. Podendo inscrever até 50 atletas, a equipe já havia realizado outras cinco mudanças nas oitavas de finais.Relacionado pela primeira vez na equipe profissional no clássico diante do Santos, Ramon Rocha já estava inscrito na Libertadores desde a fase de grupos, no entanto, foi cortado nas oitavas e agora retorna ao seu posto. Já Pedro e Robinho debutam na lista e vivem a expectativa de em breve ganhar minutos com Abel Ferreira. Ambos atletas de velocidade, os dois ponteiros vêm se destacando na equipe sub-20 durante a temporada.