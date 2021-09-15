Palmeiras faz treino tático e segue preparação visando a Chapecoense pelo Brasileirão

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras deu sequência à semana de treinamentos na manhã desta quarta-feira (15) na Academia de Futebol. Após a derrota para o Flamengo por 3 a 1 em casa, Abel Ferreira e sua comissão realizaram atividades táticas visando o confronto com a Chapecoense no sábado (18), às 17h, na Arena Condá.

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Antes das atividades externas, os jogadores foram reunidos no centro de excelência e assistiram a vídeos de jogos anteriores do time.

Em seguida, o elenco foi dividido em dois para atividades simultâneas. As movimentações comandadas pelo técnico Abel Ferreira e seus auxiliares trabalharam enfrentamentos com foco em vários aspectos ofensivos e defensivos do jogo.

Veja a tabela completa do BrasileirãoApós as atividades, o zagueiro Gustavo Gómez conversou com a TV Palmeiras sobre a derrota diante do Flamengo e garantiu que o grupo está focado em corrigir os erros para voltar a vencer e se manter na briga pelo título.

- Ficamos chateados pelo último jogo, fizemos um bom primeiro tempo, mas, em um jogo desse nível, não podemos tomar um gol logo após fazer. Estamos trabalhando com o Abel, olhando vídeos para corrigir os erros. Temos muitos jogos ainda. Em 2018, estávamos parecidos na distância ao líder e conseguimos ganhar. Esse fim de semana é importante fazermos um bom jogo, conseguirmos uma vitória para seguir brigando - disse o zagueiro Gustavo Gómez.

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