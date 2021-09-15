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Palmeiras faz treino tático e segue preparação visando a Chapecoense pelo Brasileirão

Jogadores assistiram a vídeos de jogos anteriores para tentar corrigir falhas...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 16:00
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras deu sequência à semana de treinamentos na manhã desta quarta-feira (15) na Academia de Futebol. Após a derrota para o Flamengo por 3 a 1 em casa, Abel Ferreira e sua comissão realizaram atividades táticas visando o confronto com a Chapecoense no sábado (18), às 17h, na Arena Condá.
Começou o returno! Veja as chances de título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Antes das atividades externas, os jogadores foram reunidos no centro de excelência e assistiram a vídeos de jogos anteriores do time.
Em seguida, o elenco foi dividido em dois para atividades simultâneas. As movimentações comandadas pelo técnico Abel Ferreira e seus auxiliares trabalharam enfrentamentos com foco em vários aspectos ofensivos e defensivos do jogo.
Veja a tabela completa do BrasileirãoApós as atividades, o zagueiro Gustavo Gómez conversou com a TV Palmeiras sobre a derrota diante do Flamengo e garantiu que o grupo está focado em corrigir os erros para voltar a vencer e se manter na briga pelo título.
- Ficamos chateados pelo último jogo, fizemos um bom primeiro tempo, mas, em um jogo desse nível, não podemos tomar um gol logo após fazer. Estamos trabalhando com o Abel, olhando vídeos para corrigir os erros. Temos muitos jogos ainda. Em 2018, estávamos parecidos na distância ao líder e conseguimos ganhar. Esse fim de semana é importante fazermos um bom jogo, conseguirmos uma vitória para seguir brigando - disse o zagueiro Gustavo Gómez.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras volta a treinar nesta quinta-feira (16), às 10h, na Academia de Futebol.

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