Palmeiras faz treino tático e segue preparação para duelo com o Grêmio

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (29), na Academia de Futebol, em preparação para enfrentar o Grêmio no domingo (31), às 16h (de Brasília), fora de casa, pela 29ª rodada do Brasileirão.

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Abel Ferreira e sua comissão técnica comandaram um treino tático, no qual foram feitas atividades posicionais, com orientação para as movimentações e jogadas de construção. Na sequência, o elenco foi dividido em três equipes e realizou um trabalho técnico em campo reduzido.

Assim como nas atividades da última quinta-feira (28), Gabriel Menino treinou normalmente com os demais jogadores sem qualquer restrição e está recuperado do entorse no tornozelo esquerdo sofrido na partida contra o Bahia, no último dia 12.

Veja a tabela completa do BrasileirãoMayke, ainda em recuperação de cirurgia no joelho, realizou parte do treino tático e depois cumpriu cronograma especial de transição física com membros do Núcleo de Saúde e Performance. Jorge realizou atividades somente na parte interna e segue tratamento de lesão na coxa.

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