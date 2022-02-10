Palmeiras faz treino tático de olho na final do Mundial contra o Chelsea

O Palmeiras treinou na noite desta quinta-feira, no Zayed Sports City Stadium, em Abu Dhabi-EAU, e realizou uma hora e meia de atividades táticas em preparação para a final do Mundial de Clubes. O Verdão enfrenta o Chelsea-ING neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Mohammed Bin Zayed Stadium.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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No treino, o técnico Abel Ferreira separou duas equipes no gramado e orientou o posicionamento e as movimentações que fazem parte do plano para o duelo com os ingleses. Ao final, o grupo ensaiou cobranças de bolas paradas e realizou trabalho o em campo reduzido de posse de bola, passes e finalizações.

A novidade do dia foi o goleiro Vinicius Silvestre, que havia testado positivo para a Covid-19 na chegada a Abu Dhabi, cumpriu o isolamento obrigatório no hotel e, após testar negativo, voltou a treinar com o grupo. Gabriel Veron, que teve o positivo antes da viagem, foi convidado pela diretoria, comissão técnica e elenco e também se juntará à delegação nos Emirados Árabes Unidos.O jovem meio-campista Danilo concedeu entrevista para a TV oficial do clube explicou o que foi feito no treinamento desta quinta-feira. Segundo ele, Abel Ferreira preparou um esquema para surpreender o Chelsea no sábado.

- Hoje foi uma tática para poder surpreender no sábado e eu acho que vamos surpreender sim e, com fé em Deus, sair campeão - afirmou o Cria.

O Verdão fará o treino de reconhecimento de gramado no Mohammed Bin Zayed Stadium, palco da final do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira, às 18h (horário local)/11h (horário de Brasília). Em seguida, o técnico Abel Ferreira e o capitão Gustavo Gómez concederão entrevista coletiva oficial da Fifa.