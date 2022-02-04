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futebol

Palmeiras faz treino de duas horas no segundo dia em Abu Dhabi

Time alviverde continua preparação para disputa do Mundial de Clubes...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 07:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 07:18
Duas horas de trabalho. Esse foi o tempo que durou o segundo dia de treinos do Palmeiras para o Mundial de Clubes, durante a madrugada desta sexta-feira (4), no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi.Os trabalhos foram comandados pelo técnico Abel Ferreira.
Após o aquecimento, os jogadores foram distribuídos no gramado em áreas demarcadas por estacas e, em seguida, fizeram um trabalho tático posicional de troca de passes e construção de jogo.
A única ausência foi a do goleiro Vinicius Silvestre, que testou positivo para a Covid-19 na chegada ao país e foi prontamente isolado do restante da delegação no hotel.
Na segunda parte do treino, o elenco foi dividido em dois times para um trabalho tático de transição, movimentações específicas e posicionamento. A atividade também incluiu alguns ensaios de bola parada e finalizações, entre outros aspectos do jogo.
O time realizará uma atividade à tarde na academia do hotel.
O próximo treino em campo será neste sábado (5), novamente no Zayed Sports City Stadium. A estreia no Mundial de Clubes será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam no sábado (5)
Crédito: JogadoresdoVerdãodurantetreinodaequipeparaoMundial,emAbuDhabi(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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