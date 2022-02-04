Palmeiras faz treino de duas horas no segundo dia em Abu Dhabi

Duas horas de trabalho. Esse foi o tempo que durou o segundo dia de treinos do Palmeiras para o Mundial de Clubes, durante a madrugada desta sexta-feira (4), no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi.Os trabalhos foram comandados pelo técnico Abel Ferreira.

Após o aquecimento, os jogadores foram distribuídos no gramado em áreas demarcadas por estacas e, em seguida, fizeram um trabalho tático posicional de troca de passes e construção de jogo.

A única ausência foi a do goleiro Vinicius Silvestre, que testou positivo para a Covid-19 na chegada ao país e foi prontamente isolado do restante da delegação no hotel.

Na segunda parte do treino, o elenco foi dividido em dois times para um trabalho tático de transição, movimentações específicas e posicionamento. A atividade também incluiu alguns ensaios de bola parada e finalizações, entre outros aspectos do jogo.

O time realizará uma atividade à tarde na academia do hotel.

O próximo treino em campo será neste sábado (5), novamente no Zayed Sports City Stadium. A estreia no Mundial de Clubes será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam no sábado (5)