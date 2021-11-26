Palmeiras faz primeiro treino no Uruguai visando final da Libertadores

O Palmeiras realizou, nesta quinta-feira (25), o primeiro treino da equipe em solo uruguaio, visando a final da Libertadores. As atividades foram feitas no estádio do Nacional-URU, clube cuja diretoria tem boa relação com a alta cúpula do Maior Campeão Nacional.No início, os atletas, ainda no hotel, assistiram a um vídeo mostrado pela comissão técnica e realizaram trabalhos de ativação física na academia. Na sequência, foram a campo para um treinamento tático. Divididos em dois times, os atletas ensaiaram posicionamento, movimentões, jogadas, entre outros.