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futebol

Palmeiras faz primeiro treino no Uruguai visando final da Libertadores

Verdão trabalhou no estádio do Nacional-URU, clube cuja diretoria tem bom relacionamento com a alta cúpula alviverde...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 07:00
O Palmeiras realizou, nesta quinta-feira (25), o primeiro treino da equipe em solo uruguaio, visando a final da Libertadores. As atividades foram feitas no estádio do Nacional-URU, clube cuja diretoria tem boa relação com a alta cúpula do Maior Campeão Nacional.No início, os atletas, ainda no hotel, assistiram a um vídeo mostrado pela comissão técnica e realizaram trabalhos de ativação física na academia. Na sequência, foram a campo para um treinamento tático. Divididos em dois times, os atletas ensaiaram posicionamento, movimentões, jogadas, entre outros.
O meio-campista Felipe Melo participou das atividades com o grupo sem restrições. A final da Libertadores será disputada no próximo sábado (27), às 17h (de Brasília).
Crédito: (Foto:CesarGreco/Palmeiras

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