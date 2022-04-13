Palmeiras faz oito e registra a maior goleada do Allianz Parque e de sua história na Libertadores

O Palmeiras viveu uma noite mágica e histórica no Allianz Parque. Além de conseguir uma linda virada, o time de Abel Ferreira registrou sua maior goleada dentro da arena alviverde e também a maior de sua história na Libertadores. O placar de 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero, nesta terça-feira, fez com que Rony fosse mais um a obter uma marca significativa pelo clube no torneio.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Antes dos 8 a 1 desta noite, o Verdão havia goleado o Universitario-PER, em 2021, pela Libertadores, por 6 a 0, que era, até então, o maior placar do estádio, inaugurado em 2014. O jogo também foi válido pela fase de grupos.

Mas os oito gols não ficaram apenas no registro histórico do estádio, ele se estendeu também para a história do clube na Libertadores. Isso porque foi a maior goleada palmeirense desde que iniciou a disputar a competição. Anteriormente, o recorde era de 1995, quando venceu o El Nacional, do Equador, por 7 a 0, no Parque Antarctica, na época dourada da Parmalat.

Os recordes não pararam por aí, já que Rony, ao marcar o seu tento em assistência de Rafael Navarro, atingiu 12 gols pelo Palmeiras na Libertadores, e igualou Alex como maior artilheiro do clube na história do torneio continental.

Quer mais? Foi a maior goleada do Verdão sob o comando de Abel Ferreira, que já vinha acumulando outros resultados elásticos nesse quase um ano e meio de trabalho defendendo as cores alviverdes. Um time cada vez mais histórico.