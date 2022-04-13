Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras faz oito e registra a maior goleada do Allianz Parque e de sua história na Libertadores
futebol

Palmeiras faz oito e registra a maior goleada do Allianz Parque e de sua história na Libertadores

Verdão atropelou o Independiente Petrolero por 8 a 1 e bateu o recorde de sua arena, além de ter feito o seu maior placar desde que começou a disputar a competição continental...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 23:50

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 23:50

O Palmeiras viveu uma noite mágica e histórica no Allianz Parque. Além de conseguir uma linda virada, o time de Abel Ferreira registrou sua maior goleada dentro da arena alviverde e também a maior de sua história na Libertadores. O placar de 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero, nesta terça-feira, fez com que Rony fosse mais um a obter uma marca significativa pelo clube no torneio.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GUIA DA LIBERTADORES> Veja a análise dos adversários, onde assistir e tudo sobre o Palmeiras
Antes dos 8 a 1 desta noite, o Verdão havia goleado o Universitario-PER, em 2021, pela Libertadores, por 6 a 0, que era, até então, o maior placar do estádio, inaugurado em 2014. O jogo também foi válido pela fase de grupos.
Mas os oito gols não ficaram apenas no registro histórico do estádio, ele se estendeu também para a história do clube na Libertadores. Isso porque foi a maior goleada palmeirense desde que iniciou a disputar a competição. Anteriormente, o recorde era de 1995, quando venceu o El Nacional, do Equador, por 7 a 0, no Parque Antarctica, na época dourada da Parmalat.
Os recordes não pararam por aí, já que Rony, ao marcar o seu tento em assistência de Rafael Navarro, atingiu 12 gols pelo Palmeiras na Libertadores, e igualou Alex como maior artilheiro do clube na história do torneio continental.
Quer mais? Foi a maior goleada do Verdão sob o comando de Abel Ferreira, que já vinha acumulando outros resultados elásticos nesse quase um ano e meio de trabalho defendendo as cores alviverdes. Um time cada vez mais histórico.
Crédito: Palmeirasatingiurecordeshistóricoscomagoleadadestanoite(FOTO:NELSONALMEIDA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados