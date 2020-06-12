Palmeiras fará live com Marcos e campeões da Liberta-99 nesta sexta

Crédito: Às 18h desta sexta, Palmeiras promove live com Marcos e outros ídolos campeões da Libertadores de 99 (Divulgação

Às 18h desta sexta-feira, será transmitido ao vivo nos canais oficiais do Palmeiras no Facebook e no YouTube o “Happy Hour do Verdão”, live que contará com quatro campeões da Libertadores de 1999. Marcos, destaque da conquista, está confirmado, assim como o também ex-goleiro Sérgio, o ex-volante Galeano e o ex-lateral-esquerdo Júnior.

A #PalmeirasBrahmaLive, promovida pelo clube e pela Cervejaria Brahma, será apresentada por Ale Oliveira e Ale Colturato e marca a renovação do contrato do Palmeiras com a empresa. O Verdão informa que a promoção da live prevê protocolo sanitário e de distanciamento social necessário na pandemia.E MAIS:Sérgio lembra Paulista-93, que o faz ser reconhecido até de máscaraVictor Luis ri sobre concorrência no Palmeiras: 'Ruim pra caramba'Palmeiras facilitará ida de Róger Guedes ao Atlético-MG? L! explicaLuxemburgo diz que robôs invadem seu Instagram pedindo ValdiviaViña compara Brasil e Uruguai e diz: Luxa ajuda por ter sido lateralPor meio de um QR Code disponibilizado na tela, a torcida poderá ajudar com doações o Hospital Amaral Carvalho, de Jaú (SP), referência nacional no tratamento do câncer e realização de transplantes de medula óssea.

Na transmissão, além de contar histórias de suas carreiras, os ídolos serão divididos em dois times que disputarão jogos como o “Quiz Brahma”, com perguntas formuladas por torcedores, e o “Chute a Gol PUMA”. A live ainda terá promoções de produtos oficiais, como desconto em todas as camisas de jogo 2020. Além disso, o app Zé Delivery oferecerá frete grátis em cupom exclusivo.

- A Ambev é uma tradicional apoiadora do futebol e um dos nossos grandes parceiros. Poder celebrar a renovação desta parceria é motivo de grande orgulho para o Palmeiras tendo como um marco a live conjunta com muito conteúdo para a torcida palestrina - disse o diretor executivo de marketing do Palmeiras, Roberto Trinas.