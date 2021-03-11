Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras estreia no Allianz Parque após temporada com mais gols na história do estádio
futebol

Palmeiras estreia no Allianz Parque após temporada com mais gols na história do estádio

Em 2020/21, o Verdão balançou as redes 70 vezes em sua casa, mais do que em qualquer outro ano
...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 10:30
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
O Palmeiras estreará no Allianz Parque na temporada 2021, contra o São Caetano, local onde sempre foi muito forte, conquistando, inclusive, o título da Copa do Brasil no último domingo (07). O poder alviverde no estádio em 2020/21 ficou evidente pelo desempenho ofensivo da equipe, que foi o melhor na arena desde a inauguração desta, em 2014.
No último ano, o Verdão jogou 35 jogos em casa e venceu 21, contabilizando, no total, 70,4% de aproveitamento, aproximadamente. No ataque, a equipe funcionou muito bem, anotando 70 tentos e, com isso, tendo o melhor ano da história do estádio neste quesito.A temporada passada é seguida pelos anos de 2015 (66) e 2018 (61), no Top 3. No quesito aproveitamento, 2017 foi o principal, com o Alviverde conquistando 75,7% dos pontos disputados.
A estreia do Palmeiras no Allianz Parque na temporada 2021 será realizada nesta quinta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista.Confira o número de gols do Verdão no Allianz Parque desde a inauguração do estádio:
2014: Um gol em dois jogos2015: 66 gols em 36 jogos2016: 50 gols em 27 jogos2017: 27 gols em 29 jogos2018: 61 gols em 31 jogos2019: 42 gols em 26 jogos2020/21: 70 gols em 35 jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados