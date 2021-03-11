Palmeiras estreia no Allianz Parque após temporada com mais gols na história do estádio

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras estreará no Allianz Parque na temporada 2021, contra o São Caetano, local onde sempre foi muito forte, conquistando, inclusive, o título da Copa do Brasil no último domingo (07). O poder alviverde no estádio em 2020/21 ficou evidente pelo desempenho ofensivo da equipe, que foi o melhor na arena desde a inauguração desta, em 2014.

No último ano, o Verdão jogou 35 jogos em casa e venceu 21, contabilizando, no total, 70,4% de aproveitamento, aproximadamente. No ataque, a equipe funcionou muito bem, anotando 70 tentos e, com isso, tendo o melhor ano da história do estádio neste quesito.A temporada passada é seguida pelos anos de 2015 (66) e 2018 (61), no Top 3. No quesito aproveitamento, 2017 foi o principal, com o Alviverde conquistando 75,7% dos pontos disputados.

A estreia do Palmeiras no Allianz Parque na temporada 2021 será realizada nesta quinta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista.Confira o número de gols do Verdão no Allianz Parque desde a inauguração do estádio: