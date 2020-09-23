Palmeiras estreia com vitória nos acréscimos no Brasileirão Sub-20

Crédito: Hely Maia/Reprodução

O Palmeiras estreou com vitória no Brasileirão Sub-20 ao bater o Goiás, fora de casa, por 3 a 2, na tarde desta quarta-feira (23). O time de Wesley Carvalho esteve na frente do placar por três vezes, mas viu o adversário buscar o placar em duas oportunidades. A vitória só chegou nos instantes finais, com o 'profissional' Gabriel Silva.

Com força máxima, a escalação alviverde contou com grandes promessas, que estão até inscritas em competições como a Libertadores. São os casos de Gustavo Garcia, Renan, Vanderlan, Ruan Ribeiro e Gabriel Silva, joia que já fez dois jogos no profissional em 2020.Após um primeiro tempo bem morno e com poucas chances de gol, a segunda etapa trouxe todos os ingredientes de um grande jogo.

O Verdão abriu o placar com Caio Cunha, em uma belíssima cobrança de falta, no ângulo do Goiás. A partida ficou maluca após o marcador sair do zero. Nem deu tempo de as Crias da Academia comemorarem, porque o Goiás logo empatou, de pênalti.

Já na saída de bola, após rápido contra-ataque, o Palmeiras achou o segundo gol, com o jovem Ruan Ribeiro, de apenas 17 anos.

O Alviverde Imponente controlava bem o resultado, até que sofreu o empate aos 44 do segundo tempo, novamente em um pênalti.

Tudo se encaminhava para o empate quando, nos últimos instantes, Gabriel Silva garantiu os três primeiros pontos do Palmeiras na competição, após boa assistência de Ruan Ribeiro.