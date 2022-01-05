Palmeiras envia à Fifa lista com pré-inscritos para o Mundial de Clubes

O Palmeiras enviou nesta quarta-feira (5) à Fifa a relação inicial de 34 jogadores pré-inscritos para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.A lista, confirmada pelo LANCE! com a assessoria do clube, não tem granes surpresas. Luiz Adriano, fora dos planos do técnico Abel Ferreira e que sequer se reapresentou com o restante do grupo nesta manhã, ficou de fora.

Outras duas opções, o lateral-esquerdo Victor Luís, negociado com o Ceará, e o meia Lucas Lima, também fora dos planos, não aparecem na relação.

Sete jogadores pré-inscritos pelo Verdão estão no time sub-20 que inicia nesta quarta a disputa da Copa São Paulo de juniores: o goleiro Mateus, os zagueiros Lucas Freitas e Michel, o lateral Vanderlan, o meia Fabinho e os atacantes Giovani e Gabriel Silva.

A lista também confirma a volta da camisa 7 para o meia Dudu, além da 10 ser de Rony.

Entre os reforços para a temporada contratados até agora, o goleiro Marcelo Lomba ficou com o número 42, o meia Eduard Atuesta com a 20 e o atacante Rafael Navarro com a 29.

O Palmeiras vai ter que diminuir a lista para 23 nomes até 24 de janeiro, data-limite para inscrição de jogadores para o Mundial. Durante o período, o clube pode realizar quantas trocas quiser nessa relação, podendo relacionar eventuais reforços que chegarem.Diferentemente da última edição, desta vez o Palmeiras, junto de Monterrey (México) e Al Jazira (Emirados Árabes) pleitearam e conquistaram o direito da Fifa de inscrever jogadores contratados fora da janela de transferências internacional. Heroi da conquista da Copa Libertadores de 2020 diante do Santos, o atacante Breno Lopes ficou de fora da disputa do torneio internacional por conta dessa regra.

A estreia palmeirense no Mundial será no dia 8 de fevereiro, na semifinal, quando enfrenta o vencedor de Al-Ahly (Egito) e Monterrey (México).

Confira a lista de pré-inscritos do Verdão para o Mundial:

1 - Vinicius 2 - Marcos Rocha 3 - Renan 4 - Kuscevic 5 - Patrick de Paula 6 - Jorge 7 - Dudu 8 - Zé Rafael 9 - Deyverson 10 - Rony 11 - Wesley 12 - Mayke 13 - Luan 14 - Gustavo Scarpa 15 - Gustavo Gomez 19 - Breno Lopes 20 - Atuesta 21 - Weverton 22 - Piquerez 23 - Raphael Veiga 25 - Gabriel Menino 27 - Gabriel Verón 28 - Danilo 29 - Rafael Navarro 31 - Mateus 34 - Lucas Freitas 35 - Fabinho 37 - Michel 38 - Matheus Fernandes 40 - Alan Guimarães 41 - Giovani 42 - Marcelo Lomba 46 - Vanderlan 49 - Gabriel Silva

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