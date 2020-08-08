Palmeiras 'envelopa' vestiário do visitante para receber o Corinthians

Como já era de se esperar o Dérbi deste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, começou antes mesmo de Palmeiras e Corinthians entrarem em campo para a decisão do Campeonato Paulista de 2020. Isso porque os donos da casa decidiram decorar o vestiário do visitante com fotos de times históricos e símbolos do clube. Algo semelhante ao que o Timão fez na final de 2018.

Em imagens que foram reproduzidas nas redes sociais, é possível ver o vestiário em que o Corinthians ficará neste sábado todo envelopado com referências ao Verdão, a exemplo do que acontece no vestiário do mandante. Normalmente o local oferece decoração neutra, sem ornamentações alviverdes, mas a partir de agora isso vai acontecer em todos os jogos, ou seja, não foi algo feito exclusivamente para a decisão estadual deste ano.