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futebol

Palmeiras 'envelopa' vestiário do visitante para receber o Corinthians

Verdão decorou o vestiário em que ficará o Timão no Allianz Parque com fotos e símbolos do clube. Na final de 2018, o rival havia envelopado o local com motivos alvinegros...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 15:27

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 15:27

Crédito: Reprodução/Twitter
Como já era de se esperar o Dérbi deste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, começou antes mesmo de Palmeiras e Corinthians entrarem em campo para a decisão do Campeonato Paulista de 2020. Isso porque os donos da casa decidiram decorar o vestiário do visitante com fotos de times históricos e símbolos do clube. Algo semelhante ao que o Timão fez na final de 2018.
Em imagens que foram reproduzidas nas redes sociais, é possível ver o vestiário em que o Corinthians ficará neste sábado todo envelopado com referências ao Verdão, a exemplo do que acontece no vestiário do mandante. Normalmente o local oferece decoração neutra, sem ornamentações alviverdes, mas a partir de agora isso vai acontecer em todos os jogos, ou seja, não foi algo feito exclusivamente para a decisão estadual deste ano.

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