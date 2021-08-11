Palmeiras entra em fase final de ajustes para inaugurar sala de troféus no Allianz Parque

Um dos pedidos da torcida do Palmeiras está cada vez mais próximo de se realizar. A nova sala de troféus do clube está em fase final de ajustes e o clube espera poder inaugurar o espaço o quanto antes. As taças, até então guardadas em um depósito desde a reforma do estádio, já estão sendo levadas para o espaço destinado no Allianz Parque.placeholderEm caixas numeradas, os troféus são transportados, cuidadosamente, em carrinhos por um dos acessos ao estádio na Rua Palestra Italia. Reivindicação dos palmeirenses desde o retorno para casa, em novembro de 2014, a sala volta a ser apresentada ao público com importantes conquistas como duas Copas do Brasil, dois Brasileiros, um Paulista, além da Libertadores.Palmeiras e WTorre anunciaram, em junho, a montagem do espaço e havia uma estimativa otimista que ele pudesse ser inaugurado próximo do aniversário de 107 anos, no próximo dia 26. Tal data não está descartada, mas é provável que o torcedor poderá matar a saudade das conquistas do Maior Campeão Nacional a partir do mês que vem. Uma reunião na próxima semana dará um panorama de quando a abertura irá acontecer e isso está integralmente com o Palmeiras, uma vez que a WTorre apenas cedeu o espaço interno no Allianz.