Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras entra em fase final de ajustes para inaugurar sala de troféus no Allianz Parque
futebol

Palmeiras entra em fase final de ajustes para inaugurar sala de troféus no Allianz Parque

Funcionários do clube já fazem o transporte das taças para o espaço reservado no Allianz Parque
...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 07:30
Crédito: Rafael Bullara
Um dos pedidos da torcida do Palmeiras está cada vez mais próximo de se realizar. A nova sala de troféus do clube está em fase final de ajustes e o clube espera poder inaugurar o espaço o quanto antes. As taças, até então guardadas em um depósito desde a reforma do estádio, já estão sendo levadas para o espaço destinado no Allianz Parque.placeholderEm caixas numeradas, os troféus são transportados, cuidadosamente, em carrinhos por um dos acessos ao estádio na Rua Palestra Italia. Reivindicação dos palmeirenses desde o retorno para casa, em novembro de 2014, a sala volta a ser apresentada ao público com importantes conquistas como duas Copas do Brasil, dois Brasileiros, um Paulista, além da Libertadores.Palmeiras e WTorre anunciaram, em junho, a montagem do espaço e havia uma estimativa otimista que ele pudesse ser inaugurado próximo do aniversário de 107 anos, no próximo dia 26. Tal data não está descartada, mas é provável que o torcedor poderá matar a saudade das conquistas do Maior Campeão Nacional a partir do mês que vem. Uma reunião na próxima semana dará um panorama de quando a abertura irá acontecer e isso está integralmente com o Palmeiras, uma vez que a WTorre apenas cedeu o espaço interno no Allianz.
– A sala de troféus é uma expectativa dos nossos associados e torcedores. Os troféus estão guardados em um depósito desde 2011. Nesse período, centenas de milhares de novos torcedores se formaram e novas conquistas foram alcançadas. A nossa história é grandiosa e precisa estar à disposição de todos – afirmou o presidente Mauricio Galiotte, em vídeo divulgado em junho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES
Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados