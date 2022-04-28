Palmeiras enfrentará a Juazeirense em Londrina pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil

O Palmeiras já sabe onde enfrentará a Juazeirense (mandante) pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil: em Londrina, onde há uma grande torcida palmeirense. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, pela CBF, que marcou o duelo para o dia 11 de maio, às 19h, no Estádio do Café.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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A mudança ocorre por conta da impossibilidade de o Cancão de Fogo utilizar o Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, uma vez que ele não está adequado ao regulamento da competição, pois poderia receber pouco mais de 7 mil torcedores e a entidade exige no mínimo 10 mil para esta terceira fase.

O clube baiano ainda tentou uma adequação, propondo a instalação de arquibancadas provisórios para o aumento da capacidade, mas o pedido não foi aceito pela CBF, que decidiu pela mudança de local de jogo.

Foi contando com o Adauto Moraes que a Juazeirense eliminou o Vasco na edição atual da Copa do Brasil, além de Sport, Volta Redonda e Cruzeiro, em 2021, quando foi eliminando pelo Santos, tendo ganhando na ida em casa.

A escolha pelo Estádio do Café, em Londrina, tem origem financeira, já que pela quantidade de palmeirenses na região, a expectativa é de casa cheia, o que deve impactar na bilheteria e também nos cofres do clube baiano. Normalmente, algum promotor leva o jogo para cidade, paga uma quantia à agremiação mandante e fica com o lucro da venda de ingressos.

No momento, porém, o foco é na disputa da partida de ida, que acontece neste sábado, às 21h, na Arena Barueri, uma vez que o Allianz Parque também não poderá ser utilizado, pois estará recebendo o show da banda "Kiss".