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Palmeiras enfrentará a Juazeirense em Londrina pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil

CBF confirmou nesta quinta-feira a mudança de local do jogo, uma vez que o Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, não foi aprovado pela entidade...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 15:53

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 15:53

O Palmeiras já sabe onde enfrentará a Juazeirense (mandante) pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil: em Londrina, onde há uma grande torcida palmeirense. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, pela CBF, que marcou o duelo para o dia 11 de maio, às 19h, no Estádio do Café.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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A mudança ocorre por conta da impossibilidade de o Cancão de Fogo utilizar o Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, uma vez que ele não está adequado ao regulamento da competição, pois poderia receber pouco mais de 7 mil torcedores e a entidade exige no mínimo 10 mil para esta terceira fase.
O clube baiano ainda tentou uma adequação, propondo a instalação de arquibancadas provisórios para o aumento da capacidade, mas o pedido não foi aceito pela CBF, que decidiu pela mudança de local de jogo.
Foi contando com o Adauto Moraes que a Juazeirense eliminou o Vasco na edição atual da Copa do Brasil, além de Sport, Volta Redonda e Cruzeiro, em 2021, quando foi eliminando pelo Santos, tendo ganhando na ida em casa.
A escolha pelo Estádio do Café, em Londrina, tem origem financeira, já que pela quantidade de palmeirenses na região, a expectativa é de casa cheia, o que deve impactar na bilheteria e também nos cofres do clube baiano. Normalmente, algum promotor leva o jogo para cidade, paga uma quantia à agremiação mandante e fica com o lucro da venda de ingressos.
No momento, porém, o foco é na disputa da partida de ida, que acontece neste sábado, às 21h, na Arena Barueri, uma vez que o Allianz Parque também não poderá ser utilizado, pois estará recebendo o show da banda "Kiss".
Crédito: PalmeiraseJuazeirensevãoseenfrentarnoEstádiodoCafé(Foto:BrunoGranja/AgênciaCorinthians

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