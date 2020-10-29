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futebol

Palmeiras enfrenta Bragantino pela terceira vez em mata-matas

Em 1996, vitória do Massa Bruta na Copa Conmebol. Em 2014, triunfo do Verdão no Campeonato Paulista...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 11:00
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (29), em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É a terceira vez que o Verdão e o Massa Bruta se cruzam em mata-matas na história.
Em 1996, Palmeiras e Bragantino se enfrentaram na primeira rodada da extinta Copa Conmebol. Com a escalação repleta de reservas, o Alviverde foi derrotado por 5 a 1 no jogo de ida no estádio Marcelo Stéfani (o atual Nabi Abi Chedid). No jogo da volta, o Verdão venceu por 3 a 0 no Palestra Italia, mas acabou eliminado da competição.
Já em 2014, o confronto entre as equipes aconteceu na fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Em jogo único, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 0 no Pacaembu e se classificou para a semifinal. Os gols foram marcados por Alan Kardec e Wesley.Se o duelo desta quinta-feira será o terceiro na história dos mata-matas, também será a terceira vez que os times se enfrentam na atual temporada. Na primeira fase do Paulistão, vitória do Red Bull Bragantino por 2 a 1 em Bragança Paulista, enquanto pelo Brasileirão, triunfo do Palmeiras pelo mesmo placar fora de casa.
O provável Palmeiras para esta quinta-feira é: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

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