Palmeiras enfrenta Bragantino pela terceira vez em mata-matas

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (29), em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É a terceira vez que o Verdão e o Massa Bruta se cruzam em mata-matas na história.

Em 1996, Palmeiras e Bragantino se enfrentaram na primeira rodada da extinta Copa Conmebol. Com a escalação repleta de reservas, o Alviverde foi derrotado por 5 a 1 no jogo de ida no estádio Marcelo Stéfani (o atual Nabi Abi Chedid). No jogo da volta, o Verdão venceu por 3 a 0 no Palestra Italia, mas acabou eliminado da competição.

Já em 2014, o confronto entre as equipes aconteceu na fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Em jogo único, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 0 no Pacaembu e se classificou para a semifinal. Os gols foram marcados por Alan Kardec e Wesley.Se o duelo desta quinta-feira será o terceiro na história dos mata-matas, também será a terceira vez que os times se enfrentam na atual temporada. Na primeira fase do Paulistão, vitória do Red Bull Bragantino por 2 a 1 em Bragança Paulista, enquanto pelo Brasileirão, triunfo do Palmeiras pelo mesmo placar fora de casa.