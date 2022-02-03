Palmeiras encerra primeiro dia em Abu Dhabi com treino

O Palmeiras realizou nesta quinta-feira (3) suas primeiras atividades em Abu Dhabi, cidade sede do Mundial de Clubes.Após voo de cerca de 14h de duração, a delegação alviverde desembarcou em solo árabe por volta das 6h (de Brasília) e realizou na sequência um treino técnico de cerca de uma hora de duração no estádio Zayed Sports City, próximo do hotel onde o Verdão está hospedado.

A programação do dia, no entanto, começou ainda na aeronave. Com objetivo de ambientar os atletas rapidamente ao fuso horário local, os jogadores fizeram ativação física e mental durante o voo. Na chegada ao hotel, assistiram a uma palestra de membros da Fifa sobre as regras do torneio e posaram para as fotos e vídeos oficiais da competição.

Na atividade em campo, Abel Ferreira e seus auxiliares comandaram um treino técnico seguido de um complemento físico e trabalho de finalizações.

O time alviverde volta a treinar nesta sexta-feira (4), às 3h (de Brasília), no mesmo local.

A estreia no Mundial de Clubes da FIFA será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam no sábado (5).