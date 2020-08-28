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Palmeiras encerra preparação para pegar o Bahia sem Gabriel Veron

Atacante não esteve em campo pelo segundo dia consecutivo e nem deve viajar com elenco para Salvador. Alviverde encara o Tricolor baiano neste sábado (29), em Pituaçu...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 13:57

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 13:57
Crédito: Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol (Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras encerrou nesta manhã a preparação para o compromisso contra o Bahia, neste sábado (29) às 19h (de Brasília) no estádio Pituaçu, e pelo segundo dia consecutivo Gabriel Veron não esteve no campo.
O atleta cumpre o processo de transição física após lesão muscular e ainda não atuou desde o retorno do futebol, dia 22 de julho. Em entrevista ao De Casa com o LANCE! nesta quinta-feira (27), Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube, disse que é preciso ter cuidado com a volta para evitar nova lesão.
- Então, quando ele está treinando no campo, não significa que esteja pronto, fazemos em fases evolutivas. Uma das últimas situações é colocar o atleta num campo aberto, onde ele seja exigido em todas as situações de imprevisibilidade. Só não posso adiantar se ele vai pro jogo. Temos que tomar cuidado pra que ele não se lesione novamente - disse Daniel.Felipe Melo, outro atleta que cumpre o processo de recuperação de lesão muscular, voltou a correr em um dos campos da Academia de Futebol. O zagueiro ainda não tem previsão de volta e a último jogo de Melo foi na decisão do Campeonato Paulista, em 8 de agosto.
Por outro lado, o lateral-esquerdo Matías Viña está reintegrado após dores no quadril e retorna ao time em Salvador. O Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Bruno Henrique, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano.

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