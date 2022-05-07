Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Fluminense; veja provável time

O Palmeiras finalizou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Verdão vá a campo com força máxima e poupe apenas quem não tiver condições de jogo.GALERIA> Veja quantos minutos cada jogador do Palmeiras esteve em campo

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Após trabalhos de aquecimento, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou um trabalho posicional no campo. Cada jogador tinha um fundamento a ser aprimorado e, ao mesmo tempo, termos coletivos também foram aperfeiçoados. Na sequência, os atletas fizeram um recreativo e, por fim, alguns treinaram cobranças de faltas e pênaltis.

O único desfalque do Alviverde em relação ao último jogo deve ser Gabriel Veron, que se recupera de um edema na coxa esquerda, que sofreu na goleada por 5 a 0 sobre o Independiente Petrolero, pela Libertadores. Além de Luan, que segue em recuperação, e Jailson, que operou o joelho direito e será desfalque por um longo tempo.Apesar da diminuição dos casos de Covid-19 e da flexibilização das medidas de restrição por conta da pandemia, o Verdão ainda não liberou a presença de jornalistas nos treinamentos. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Um provável Palmeiras para enfrentar o Fluminense deve ser: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo. Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Wesley (Gustavo Scarpa) e Rony.

O Alviverde soma cinco pontos no Brasileirão-2022, com uma vitória, dois empates e uma derrota, e pode alcançar neste domingo a sua vitória de número 150 no Allianz Parque. O retrospecto atual no estádio é de 230 jogos, 149 vitórias, 43 empates, 38 derrotas, 436 gols marcados e 180 gols sofridos. Dudu é o jogador com mais triunfos no local, com 108, e Abel é o treinador que mais venceu, com 33.