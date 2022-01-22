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Palmeiras encerra preparação para abertura do Paulistão; Confira provável escalação

Verdão inicia sequência do Estadual que servirá como teste para Abel Ferreira definir time para disputa do Mundial do Clubes...
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Publicado em 

22 jan 2022 às 13:58

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 13:58

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado (22), na Academia de Futebol, a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, neste domingo (23), contra o Novorizontino, às 16h (de Brasília), fora de casa.O técnico Abel Ferreira e seus auxiliares comandaram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas com dois times em campo. Ao longo da atividade conceitos táticos, como transições, perda de bola e jogadas ensaiadas, foram aprimorados. Na parte final ainda os jogadores alviverdes aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis.
A pré-temporada do Verdão começou no dia 5, quando foram feitos exames e testes. Na sequência foram dias de trabalhos em dois períodos e cinco jogos-treino: 2 a 2 com Pouso Alegre-MG, derrota para a Portuguesa por 2 a 1, vitórias por 2 a 1 sobre Juventus-SP e Primavera-SP e, por fim, uma partida entre os atletas do próprio grupo.
A delegação palmeirense almoça no refeitório do centro de excelência e parte em seguida para o interior paulista. Abel só não poderá contar com o zagueiro Kuscevic, liberado para se apresentar à seleção chilena, já que foi convocado para os duelos para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.Se seguir o que trabalhou na pré-temporada, Abel deverá levar a campo para o jogo deste domingo a mesma equipe que venceu o Flamengo na final da Copa Libertadores, em novembro em Montevidéu, no Uruguai: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.Duas alterações podem acontecer nos 11 iniciais visando a disputa do Mundial de Clubes: a entrada do volante colombiano Atuesta e do centroavante Rafael Navarro. Dos cinco reforços para a temporada, os dois tem grandes chances de serem experimentados nos titulares.
O duelo com o Novorizontino será o último antes da data limite da Fifa para a divulgação dos 23 inscritos para a competição intercontinental, na segunda-feira (24). Atualmente, 27 atletas integram o elenco. Do número máximo a ser relacionado para o Mundial, três obrigatoriamente precisam sem goleiros.
O Verdão terá outros três jogos no Paulistão antes do embarque para os Emirados Árabes Unidos, que acontece no dia 2 de fevereiro, ante Ponte Preta (dia 26), São Bernardo (dia 29) e Água Santa (dia 1º). Convocados para as seleções brasileiras e chilena, consecutivamente, Weverton e Kuscevic desfalcarão o time nesses duelos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Crédito: Rony(decoleteeGabrielMeninoduranteotreinodestesábado,naAcademia(Foto:CesarGrecco/Palmeiras)

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