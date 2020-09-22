Palmeiras encaminha venda de Vitor Hugo para a Turquia

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras

Os poucos minutos jogados na Arena do Grêmio no último domingo (20) podem ter sido os últimos de Vitor Hugo com a camisa do Palmeiras. O zagueiro está sendo negociado com o futebol turco para defender o Trabzonspor.

A informação foi antecipada pelo jornalista Rafael Del Manto, do portal Mídia Palmeirense, e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!.

O valor é de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,5 milhões na cotação atual), valor que igualaria todos os gastos que o clube teve com a repatriação do zagueiro, em julho de 2019.A negociação entre a diretoria palmeirense e o clube turco ainda aguarda questões relacionadas ao prazo de pagamento para ser oficializada. O atleta já não estará disponível para o duelo desta quarta-feira (23), diante do Guaraní, pela Libertadores 2020.