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futebol

Palmeiras encaminha venda de Vitor Hugo para a Turquia

Destino do zagueiro será o Trabzonspor; atleta foi campeão da Copa do Brasil 2015, Brasileirão 2016 e havia voltado ao Verdão em 2019 após passagem pela Fiorentina-ITA
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Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 18:55
Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
Os poucos minutos jogados na Arena do Grêmio no último domingo (20) podem ter sido os últimos de Vitor Hugo com a camisa do Palmeiras. O zagueiro está sendo negociado com o futebol turco para defender o Trabzonspor.
A informação foi antecipada pelo jornalista Rafael Del Manto, do portal Mídia Palmeirense, e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!.
O valor é de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,5 milhões na cotação atual), valor que igualaria todos os gastos que o clube teve com a repatriação do zagueiro, em julho de 2019.A negociação entre a diretoria palmeirense e o clube turco ainda aguarda questões relacionadas ao prazo de pagamento para ser oficializada. O atleta já não estará disponível para o duelo desta quarta-feira (23), diante do Guaraní, pela Libertadores 2020.
Contando as duas passagens, o camisa 4 fez 160 partidas com o manto alviverde e marcou 13 gols, todos feitos entre 2015 e 2017. De agosto de 2019 até setembro de 2020, Vitor Hugo fez 29 jogos pelo Palmeiras.

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