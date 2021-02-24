Palmeiras encaminha venda de Vitinho ao Red Bull Bragantino por quantia milionária

O Palmeiras encaminhou, nesta quarta-feira (24), a venda de Vitinho ao Red Bull Bragantino, onde o jovem atualmente atua por empréstimo. A informação foi noticiada primeiramente pelo jornalista Bruno Andrade, do site ‘Goal’, e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE! com fontes ligadas ao Massa Bruta. >> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Relembre todas as camisas do Palmeiras lançadas pela Puma

A negociação está sendo fechada por €1,5 milhão (aproximadamente R$9,8 milhões, na cotação atual) e o contrato definitivo do meia-atacante com sua nova equipe será de cinco anos. O Verdão, antes da transferência, possuía 100% dos direitos econômicos do atleta.Vitinho é formado nas categorias de base do Palmeiras, mas teve poucas oportunidades no clube. Após uma passagem sem sucesso pelo Barcelona B, voltou ao Brasil e, em 2020, vestiu as cores do Red Bull Bragantino, entrando em campo 14 vezes na temporada.