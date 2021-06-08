Palmeiras encaminha empréstimo de 'Gabigol do Pará' ao FC Seoul, da Coreia do Sul

Crédito: Fabio Menotti / Ag. Palmeiras

O Palmeiras está com negociações avançadas para ceder o atacante Gabriel Barbosa, por empréstimo, ao FC Seoul, da Coreia do Sul. Cedido ao Paysandu, a diretoria Alviverde já solicitou o retorno do jovem para selar o novo destino. A informação foi publicada primeiramente pelo ‘ge’.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação

Ele será liberado para fechar até dezembro com o time sul-coreano, que terá uma opção de compra no término do contrato.

Vale lembrar que este não foi o primeiro movimento do Palmeiras com o atacante. Recentemente, Gabriel havia estendido seu contrato com o clube por mais uma temporada, passando a ter vínculo válido até dezembro de 2022.Destaque do Paysandu em 2021, o centroavante foi apelidado de ‘’Gabigol do Pará’’ pelo bom momento que vive no Papão da Curuzu. Na equipe desde o início da temporada, Gabriel já soma cinco gols em nove partidas. Com apenas 202 minutos em campo, possui média de um tento a cada 40 minutos.

A principal façanha do jogador aconteceu em maio, na final do Campeonato Paraense. Saindo do banco de reservas para fazer três gols, o jovem de 22 anos foi o herói na vitória do Paysandu por 4 a 1 diante da Tuna Luso, no 49º título estadual do Papão.