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Palmeiras encaminha empréstimo de 'Gabigol do Pará' ao FC Seoul, da Coreia do Sul

O centroavante de 22 anos de idade está cedido ao Paysandu e deverá ser emprestado ao clube sul-coreano
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LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 18:00

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:00

Crédito: Fabio Menotti / Ag. Palmeiras
O Palmeiras está com negociações avançadas para ceder o atacante Gabriel Barbosa, por empréstimo, ao FC Seoul, da Coreia do Sul. Cedido ao Paysandu, a diretoria Alviverde já solicitou o retorno do jovem para selar o novo destino. A informação foi publicada primeiramente pelo ‘ge’.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Ele será liberado para fechar até dezembro com o time sul-coreano, que terá uma opção de compra no término do contrato.
Vale lembrar que este não foi o primeiro movimento do Palmeiras com o atacante. Recentemente, Gabriel havia estendido seu contrato com o clube por mais uma temporada, passando a ter vínculo válido até dezembro de 2022.Destaque do Paysandu em 2021, o centroavante foi apelidado de ‘’Gabigol do Pará’’ pelo bom momento que vive no Papão da Curuzu. Na equipe desde o início da temporada, Gabriel já soma cinco gols em nove partidas. Com apenas 202 minutos em campo, possui média de um tento a cada 40 minutos.
A principal façanha do jogador aconteceu em maio, na final do Campeonato Paraense. Saindo do banco de reservas para fazer três gols, o jovem de 22 anos foi o herói na vitória do Paysandu por 4 a 1 diante da Tuna Luso, no 49º título estadual do Papão.
No Palmeiras desde 2016, esse será o quinto empréstimo do centroavante, que já foi cedido ao SPAL-ITA (2017/18), Londrina (2020), Figueirense (2020), Paysandu (2021) e agora FC Seoul-KOR.

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