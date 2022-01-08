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Palmeiras encaminha empréstimo de dupla da base que não faz parte dos planos de Abel

Alanzinho e Papagaio devem defender Sport e Ituano, respectivamente, nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 19:01

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 19:01

O Palmeiras encaminhou neste sábado (8) o empréstimo de dois jogadores vindos da base do clube que não fazem parte dos planos do técnico Abel Ferreira para a temporada.Apesar de ter recebido chances com o comandante português no início de 2021, durante o Campeonato Paulista - chegou a marcar um gol contra a Ferroviária -, o atacante Papagaio, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá, foi repassado para o Ituano.
Alanzinho era tido como uma das grandes revelações do Palmeiras quando surgiu na base, mas não se firmou nos profissionais e sequer jogou oficialmente pelo clube. Deve ser anunciado pelo Sport nos próximos dias.
Em 2018, assinou contrato com o Palmeiras até junho de 2023, com multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) pois teria chamado a atenção do Real Madrid, da Espanha, após conquistar o título do Sul-Americano com a seleção brasileira sub-17.
TABELA
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O jogador, que rodou por Guarani e Operário-PR nos últimos anos, chegou a integrar a lista dos 34 atletas pré-inscritos para a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.
A dupla ficará emprestada por um ano. Ambos possuem contratos com o mesmo tempo de duração, mas não ganhariam espaço no clube nesta temporada.
A situação da dupla é idêntica a do lateral-esquerdo Victor Luís, emprestado ao Ceará até o final do ano, quando acaba seu vínculo com o clube.
A estreia do Verdão na temporada acontece no próximo dia 23, contra o Novorizontino, no interior paulista, em partida antecipada da quinta rodada do Campeonato Paulista.
Crédito: AlanzinhochegouaassinarcontratocommultadeR$320milhões,masnãovingounoprofissional(Foto:Divulgação

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