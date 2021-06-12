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futebol

Palmeiras encaminha acordo com empresa do ramo de apostas esportivas

A operação deve envolver site e redes sociais do Verdão, engajando torcedores e influenciadores
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Publicado em 12 de Junho de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2021 às 09:30
Crédito: Divulgação
O Palmeiras está próximo de anunciar acordo com uma empresa de apostas esportivas. A princípio, a parceira não diz respeito a patrocínio de camisa, mas ações em ambiente digital. A ideia é fortalecer a marca da equipe neste ambiente cada vez mais movimentado – por pessoas e por dinheiro. Calcula-se que o aporte seja na casa dos dois ou três milhões de reais e ajude os cofres do Verdão. O nome da empresa ainda é mantido em sigilo.A operação deve envolver site e redes sociais do Palmeiras, engajando torcedores e influenciadores. Esse movimento vai ao encontro do que já acontece ao redor do Brasil, afinal a rede de apostas esportivas no país mudou o mercado publicitário no futebol. Sites estão autorizados a fazer anúncios em propriedades de clubes e competições e isso reflete até nos vários patrocínios em camisas dos maiores clubes do país.Nos últimos anos, o mercado de apostas esportivas explodiu e o esporte tem lucrado muito com isso. Em 2020, os sites do ramo representaram mais de 60% de todo o patrocínio recebido pelos clubes de futebol das séries A e B. Entre eles, Corinthians, São Paulo e Botafogo, Guarani, Ponte Preta e Sampaio Correa. Com a chegada do Palmeiras, o número será de 25 agremiações.
Diante de tudo, a intenção do governo federal é regular a prática e taxar sua realização no Brasil. Com a edição da Lei 13.756/2018, a expectativa é que o Ministério da Fazenda estabeleça as regras para o funcionamento das apostas no país – o que agrada as empresas, afinal uma maior regulamentação trará mais segurança e confiabilidade aos consumidores, fortalecendo o ciclo.
Enquanto aguarda essa resolução jurídica, o mercado de apostas segue se estabelecendo no Brasil e o Palmeiras deve ser sua próxima parada.

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