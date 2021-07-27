Palmeiras empresta Pedrão e Angulo ao Portimonense, de Portugal

O Palmeiras acertou de maneira oficial os empréstimos do zagueiro Pedrão e do atacante Iván Angulo ao Portimonense, de Portugal. A dupla será cedida por uma temporada para ganhar minutagem e os atletas podem ser comprados em definitivo ao final da temporada.
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Retornando recentemente do Nacional (POR), Pedrão chegou ao Verdão no dia 28 de junho e conseguiu na FIFA uma liberação prévia para reestrear pelo Verdão, sendo, inclusive, inscrito no BID. A volta do defensor contou com o aval do treinador Abel Ferreira, mas ele não chegou a ser relacionado para jogos oficiais no curto período.
Veja a tabela completa do BrasileirãoDe contrato renovado até 2023 antes de partir rumo a Portugal, o defensor vai ao futebol europeu com valor fixado em 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos.
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Ao lado de Pedrão, Angulo também irá ao futebol português com a intenção de ganhar minutos e rodagem. Comprado em definitivo por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 11,6 milhões à época), o jogador fez somente uma partida no time profissional do Verdão. Emprestado ao Botafogo e Cruzeiro em 2020, foi reintegrado ao grupo, mas permaneceu apenas na equipe de apoio do treinador Abel Ferreira.