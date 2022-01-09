Palmeiras empata em primeiro jogo-treino da temporada

O Palmeiras empatou na tarde deste domingo (9) com o Pouso Alegre-MG por 2 a 2, em jogo-treino realizado no campo de grama sintética da Academia de Futebol. Foi o primeiro trabalho do tipo do Verdão na temporada. Os gols alviverdes foram marcados, ambos no primeiro tempo, pelos atacantes Rony e Wesley.“A pré-temporada tem uma importância muito grande, pois serve de preparação para os muitos jogos que teremos no decorrer do ano. Estes jogos amistosos são bons para condicionar fisicamente e pegar ritmo de jogo. E fazer um gol e participar de outro é fundamental para adquirir confiança. Vamos continuar com esta pegada”, afirmou Rony após o trabalho.

O time inicial, que atuou 45 minutos, foi Vinicius; Gustavo Gómez, Naves e Renan; Mayke, Bruno Menezes, Danilo e Wesley; Raphael Veiga, Veron e Rony.

O primeiro gol foi de Rony, que, após confusão na área depois de uma cobrança de escanteio, chutou forte para balançar a rede. O segundo tento foi anotado por Wesley. Após jogada trabalhada desde a defesa, Rony chutou depois de cruzamento pela direita e obrigou o goleiro adversário a dar o rebote, que foi aproveitado por Wesley.

Na etapa final, a equipe do Verdão foi Marcelo Lomba; Kuscevic, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Zé Rafael, Atuesta e Jorge; Giovani, Dudu e Endrick.Os melhores lances do Verdão foram uma bola na trave de Dudu, um chute por cima de Giovani após passe milimétrico de Atuesta e, no último lance do jogo, Piquerez, de cabeça, quase sacramentou a vitória – a bola acabou passando perto da trave.

O Palmeiras jogou com oito desfalques, todos em isolamento por terem sido diagnosticados com Covid-19: Matheus Fernandes, Weverton, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Deyverson, Breno Lopes e Rafael Navarro.

O Palmeiras treina nesta segunda (10), às 9h30, na Academia. A estreia oficial na temporada será no dia 23, contra o Novorizontino, fora de casa, em partida antecipada da quinta rodada do Campeonato Paulista.

TABELA

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