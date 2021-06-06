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Palmeiras empata com São Paulo em jogo marcado por erros de arbitragem no Brasileirão Feminino

Verdão fez uma boa partida e dominou o Tricolor, mas não conseguiu vencer e, com isso, chegou aos 31 pontos no Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 16:30

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 16:30

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
Na reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro A1, as Palestrinas receberam, no Canindé, o São Paulo e, apesar de uma boa atuação, empataram em 1 a 1. A partida, no entanto, ficou marcada pelos erros da arbitragem, que não marcou um pênalti claro na meia Ary e, na segunda etapa, expulsou, de maneira polêmica, a camisa 8.>> Arrascaeta no topo: saiba quais são os estrangeiros mais caros do Brasileirão>> Confira a tabela do Brasileirão Feminino 2021 e faça sua simulação
A primeira etapa foi dominada pelo Verdão, mas esbarrou na boa organização defensiva do Tricolor. Deste modo, não foi capaz de criar chances claras e, em seu principal ataque, Ary se antecipou à marcação adversária e foi derrubada na área, mas a arbitragem nada marcou.
Pouco tempo depois, o São Paulo recuperou a bola no meio-campo e, com poucos toques, aproveitou o posicionamento ruim da defesa palmeirense, deixando a atacante Carol de frente para o gol, abrindo o placar.
Com sangue novo, as Palestrinas conseguiram o empate logo no início da segunda etapa. Maria Alves conduziu a bola em velocidade, tocou para Bia Zaneratto, que deu uma ótima assistência para Duda Santos finalizar e balançar a rede da goleira Carla.No restante do duelo, o Verdão seguiu pressionando e dominando a partida, mas sem concluir efetivamente. O São Paulo, por sua vez, também não conseguiu criar. Com isso, o jogo seguiu para o final com o empate no placar.
Antes do fim da partida, Gislaine, do São Paulo, desferiu um soco em Ary e a árbitra optou por expulsar as duas atletas, o que foi motivo de muita reclamação por parte do elenco palmeirense.
Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 31 pontos e passou, por um, o Corinthians, que possui um jogo a menos, na liderança do Brasileirão. As Palestrinas jogam novamente no dia 20, contra o Napoli, após período de paralisação para amistosos da Seleção Brasileira.

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