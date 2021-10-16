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Palmeiras empata com o Vitória e está eliminado da Copa Brasil de Futebol Master

Verdão dependia do resultado de Bahia e Corinthians para avançar às quartas de final e acabou não se classificando...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 17:00

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 17:00

Crédito: Divulgação
O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Vitória na manhã deste sábado (16), na Arena Barueri, pela segunda rodada da Copa Brasil WLegends de Futebol Master. Com o resultado, o Verdão está fora da competição. Um triunfo simples classificaria a equipe para as quartas de final do torneio, mas o empate - somado à vitória do Bahia sobre o Corinthians - eliminou o Alviverde ainda na fase de grupos.
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Com presença de ex-jogadores como Rogério, Claudecir, Wendel, Jean Carlo e Márcio Careca, o Verdão empatou em 1 a 1 com o Corinthians na primeira rodada, no último dia 4 de setembro.
O JOGO O primeiro tempo entre Palmeiras e Vitória foi bastante movimentado, com bolas no travessão, gol anulado e polêmicas com a arbitragem.
Veja a tabela completa do BrasileirãoNadson chegou a marcar para os baianos aos 10 minutos do primeiro tempo, mas o gol acabou anulado por impedimento. Na sequência, Fábio Gomes bateu de fora da área e a bola explodiu no travessão, quase abrindo o placar para o Verdão.
No último lance da primeira etapa, duas polêmicas: enquanto os palmeirenses pediam a marcação de um pênalti, o rubro-negro saiu em contra-ataque, deixando Nadson sozinho no campo de ataque, mas o árbitro preferiu encerrar o primeiro tempo, gerando muitas reclamações de ambos os lados.
No segundo tempo, novamente o Palmeiras parou na trave, dessa vez com Jean Carlo. Logo depois, Márcio Careca tabelou com Wendel, e chutou, obrigando o goleiro Nilson a fazer boa defesa. Apesar do bom jogo e de chances claras de gol, o placar não saiu do 0 a 0.
Mais tarde, no mesmo local, o Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1 e acabou classificando os clubes baianos para a próxima fase, eliminando os rivais paulistas.
SOBRE A COMPETIÇÃO
A Copa Brasil WLegends 2021 é organizada pela World Legends, empresa que promove eventos de futebol master ao redor do mundo.
As quartas de final acontecerão de 30 de outubro a 20 de novembro, sempre aos sábados. As semifinais estão marcadas para 27 de novembro e 4 de dezembro e a grande final acontece no dia 11 de dezembro, ainda com sedes indefinidas.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O torneio tem como embaixadores os ex-jogadores Somália, do Grêmio, e Maurinho, do Cruzeiro, e está sendo transmitido pelo SporTV.

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