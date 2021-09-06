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Palmeiras empata com Fluminense e permanece na quarta colocação do Brasileiro Sub-20

Verdão abre placar, leva gol em falha defensiva e não aproveita chance de encostar no líder
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LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 18:30

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 18:30

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Palmeiras empatou com o Fluminense por 1 a 1 na tarde desta-segunda-feira (06) nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro, pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gol alviverde foi marcado por Vitor Hugo, no primeiro tempo.Com o empate, a equipe dirigida por Gilmey Aymbere chega os 27 pontos, ocupando a quarta colocação do certame nacional, atrás de Atlético Mineiro, com 27, Athletico Paranaense, com 29 e São Paulo, com 30. Agora sem Wesley Carvalho no banco de reservas, o Alviverde soma oito vitórias, três empates e três derrotas.
Escalado com uma formação diferente, Gilmey armou o time no 4-4-2, com Fabinho, Vitinho e Ramon dando sustância ao meio-campo e deixando o camisa Jhonatan mais solto. Vitor Hugo e Kevin compuseram o ataque.Escalação do Palmeiras
A partida começou enérgica, com Kevin arrematando logo na primeira volta do ponteiro no relógio. Ocupando o campo ofensivo do Fluminense, o Verdão comandou as ações ofensivas nos 20 primeiros minutos de partida, tendo chances com Kevin e Ramon, de falta.
No entanto, o panorama mudou durante o primeiro tempo. Marcando mais forte, o adversário reagiu e acertou o travessão de Mateus. Passando pela turbulência, o Palmeiras abriu o placar aos 30, com Vitor Hugo, após bela assistência de Jhonatan.
Já nos acréscimos, Thiago não subiu, Mateus não agarrou e o atacante do Fluminense Jonh Kennedy aproveitou para empatar a peleja. 1 a 1 placar do intervalo.No segundo tempo, a intensidade caiu e os times não repetiram o bom desempenho. Com jogo amarrado e sem grandes chances, a partida ficou presa na meia cancha e, mesmo com mais posse de bola, o Palmeiras só chegou com perigo na falta cobrada por Ramon.
O Fluminense reagiu e tentou desempatar em três grandes chances após os 40 minutos. Mateus e a trave salvaram os alviverdes, que seguraram o empate. Final de jogo 1 a 1.
O Palmeiras Sub-20 volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo (12) às 16h (horário de Brasília), contra o Grêmio, no Allianz Parque em duelo válido pela décima quinta rodada da competição. Antes disso, o Alviverde enfrenta o Taubaté na quinta-feira (09), às 15h, na Academia de Futebol II, em Guarulhos.

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