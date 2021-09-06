Palmeiras empata com Fluminense e permanece na quarta colocação do Brasileiro Sub-20

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Palmeiras empatou com o Fluminense por 1 a 1 na tarde desta-segunda-feira (06) nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro, pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gol alviverde foi marcado por Vitor Hugo, no primeiro tempo.Com o empate, a equipe dirigida por Gilmey Aymbere chega os 27 pontos, ocupando a quarta colocação do certame nacional, atrás de Atlético Mineiro, com 27, Athletico Paranaense, com 29 e São Paulo, com 30. Agora sem Wesley Carvalho no banco de reservas, o Alviverde soma oito vitórias, três empates e três derrotas.

Escalado com uma formação diferente, Gilmey armou o time no 4-4-2, com Fabinho, Vitinho e Ramon dando sustância ao meio-campo e deixando o camisa Jhonatan mais solto. Vitor Hugo e Kevin compuseram o ataque.Escalação do Palmeiras

A partida começou enérgica, com Kevin arrematando logo na primeira volta do ponteiro no relógio. Ocupando o campo ofensivo do Fluminense, o Verdão comandou as ações ofensivas nos 20 primeiros minutos de partida, tendo chances com Kevin e Ramon, de falta.

No entanto, o panorama mudou durante o primeiro tempo. Marcando mais forte, o adversário reagiu e acertou o travessão de Mateus. Passando pela turbulência, o Palmeiras abriu o placar aos 30, com Vitor Hugo, após bela assistência de Jhonatan.

Já nos acréscimos, Thiago não subiu, Mateus não agarrou e o atacante do Fluminense Jonh Kennedy aproveitou para empatar a peleja. 1 a 1 placar do intervalo.No segundo tempo, a intensidade caiu e os times não repetiram o bom desempenho. Com jogo amarrado e sem grandes chances, a partida ficou presa na meia cancha e, mesmo com mais posse de bola, o Palmeiras só chegou com perigo na falta cobrada por Ramon.

O Fluminense reagiu e tentou desempatar em três grandes chances após os 40 minutos. Mateus e a trave salvaram os alviverdes, que seguraram o empate. Final de jogo 1 a 1.