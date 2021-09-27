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Palmeiras empata com Cruzeiro e encaminha classificação no Campeonato Brasileiro Sub-20

Em casa, Verdão fica na igualdade com a Raposa e desperdiça chance de assumir a liderança da competição
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Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 10:00
Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
O Palmeiras empatou com o Cruzeiro por 0 a 0 neste domingo (26) no Allianz Parque, pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Esta é a nona partida invicta da equipe em casa pelo certame nacional, segundo empate seguido após sete triunfos.
Com o resultado, a equipe não assume a liderança da competição, permanecendo em segundo lugar, com os mesmos 32 pontos do Athletico Paranaense, líder do torneio. No entanto, o empate praticamente garante a classificação do Verdão para a segunda fase do Brasileirão, abrindo seis pontos do primeiro fora do G8 com duas rodadas de antecedência.O jogoAinda com o interino Gilmey Aymbere no banco de reservas, o Palmeiras iniciou a partida com o que tinha de melhor disponível, embora o artilheiro Gabriel Silva começasse no banco de suplentes, uma vez que retorna de lesão. No ataque, três velocistas, Kevin, Marino e Vitor Hugo, davam gás ao time.
Escalação do Palmeiras
Apesar do resultado em igualdade zerada, o jogo foi de boas movimentações e chances. No primeiro tempo, Kevin perdeu gol sem goleiro, após boa jogada de Garcia. Ainda no primeiro minuto Marino foi derrubado dentro da área, mas o arbitro não marcou o toque na perna direita do jogador.
No entanto, o Cruzeiro também ameaçou e se não fosse o pé salvador de Lucas Freitas em cima da linha, o Verdão tomaria o gol. O arqueiro Mateus também foi exigido e realizou duas bonitas intervenções nos primeiros 45 minutos.Na segunda etapa, mais do que aconteceu durante a primeira metade. Lá e cá, ambas as equipes desperdiçaram boas chances, com mais defesas importantes de Mateus. Pelo lado alviverde, jogadas áreas levaram perigo, mas as duas jogadas de maior impacto foram com Kevin, na trave, e com Ramon, de falta na intermediaria. Placar final, 0 a 0.
O Palmeiras Sub-20 volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda (04), às 16h15 (horário de Brasília), contra o Vasco, fora de casa, em duelo válido pela décima oitava rodada da competição.

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