Palmeiras embarca para o Mundial de Clubes com a melhor sequência da história em mata-mata

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras embarcou para a disputa do Mundial de Clubes e levou na bagagem uma importante marca para os confrontos eliminatórios que terá pela frente no Catar. Com dez classificações seguidas em mata-matas, o Verdão ostenta a melhor marca da história.

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A sequência começou ainda com Vanderlei Luxemburgo, no Campeonato Paulista, seguiu com Andrey Lopes e foi mantida com Abel Ferreira. No último sábado (30), o décimo confronto direito culminou no título da Copa Libertadores, no Maracanã.

Para conquistar o mundo, é preciso passar pela semi e depois final no Catar. A temporada ainda reserva mata-mata na final da Copa do Brasil diante do Grêmio, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Em caso de título, o Alviverde decide a Supercopa do Brasil em jogo único contra o vencedor do Brasileirão.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosNo cenário sul-americano, a Recopa está confirmada contra o Defensa y Justicia, da Argentina, em datas a serem definidas pela Conmebol.

A última eliminação aconteceu para o Grêmio nas quartas de final da Copa Libertadores de 2019.

Série invicta do Palmeiras em mata-matas:

PaulistãoSanto André (jogo único - quartas de final)Ponte Preta (jogo único - semifinal)Corinthians (campeão paulista em dois jogos)

Copa do BrasilRed Bull Bragantino (oitavas de final)Ceará (quartas de final)América-MG (semifinal)