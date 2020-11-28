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Palmeiras elimina São José e reencontra Corinthians na semi do Paulistão Feminino

Com três gols de Ary Borges no agregado, time de Ricardo Belli se garantiu entre as quatro melhores equipes do estado
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Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 13:34
Crédito: Rodrigo Corsi/Paulista Feminino
A equipe feminina do Palmeiras entrou em campo na manhã deste sábado (28) para enfrentar o São José, no Estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo. Com uma vantagem de dois gols da vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Verdão soube controlar o resultado, venceu por 1 a 0 e garantiu a classificação para a semifinal do Paulista.
Querendo garantir a vaga para a semi, o técnico Ricardo Belli entrou com o time titular, e o único “novo nome” nas 11 titulares foi a entrada de Karla Alves no lugar da Camilinha, que está na Seleção Brasileira.
O primeiro tempo foi resumido com poucas chances para os dois lados, uma partida bem pegada, como geralmente são as partidas entre os dois times. A goleira Vivi não teve quase nenhum perigo no seu gol.No segundo tempo, a goleira alviverde foi um pouco mais exigida, fazendo boas defesas e parando o ataque adversário. A movimentação aumentou, os times começaram a pressionar muito mais a saída de bola.
Até que a estrela de Ary Borges brilhou mais uma vez, e quase do meio de campo, a camisa 8 chutou e encobriu a goleira do São José, marcando um golaço e praticamente garantindo a classificação alviverde.
Ary vem sendo uma peça necessária e diferencial para o time. Ela trabalha a bola, cria jogadas, está todo momento disponível para auxiliar as colegas. É aquela jogadora que está no time titular por mérito, a melhor contratação do Palmeiras no ano. Belli ainda fez mudanças para tentar mais gols, colocando Rosana e Ottilia em campo, e deu certo. O time alviverde conseguiu pressionar mais o São José e criar mais chances de gol, levando perigo para o time adversário, mas a partida acabou somente com um tento.
O Palmeiras reencontra o maior rival na semifinal do campeonato, já que o Corinthians tem a segunda melhor campanha, enquanto as Palestrinas possuem a terceira. As datas das semifinais ainda serão definidas, e o Verdão agora tem uma grande chance de vingar a eliminação na semifinal do Brasileirão Feminino.

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