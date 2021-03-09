Palmeiras e Willian Bigode negociam renovação de contrato

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Depois de conquistar a Copa do Brasil, o Palmeiras começou a trabalhar, efetivamente, nas tratativas sobre seu elenco para a nova temporada. Após interesse de 11 clubes por Willian Bigode, o Palmeiras sinalizou ao atleta a intenção de renovar o vínculo que vence no dia 31 de dezembro de 2021.

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O jogador está no Verdão desde 2017 e soma 54 gols em 213 partidas com a camisa alviverde. Ele conquistou, até o momento quatro títulos com o clube, três deles nessa última temporada; Brasileirão de 2018, Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil de 2020.Willian foi um dos destaques da vitoriosa temporada do Palmeiras, sendo o terceiro artilheiro do time, com 17 gols, atrás apenas de Luiz Adriano e Raphael Veiga. Devido ao sucesso na equipe, surgiram rumores de um interesse no jogador de 34 anos do Fluminense, a pedido de Roger Machado.